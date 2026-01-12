Milano-Cortina 2026: Contestazioni e Resistenza contro le Olimpiadi

Contestazione diffusa e resilienza sociale: il movimento contro le Olimpiadi a MilanoIl fine settimana di apertura dei Giochi Olimpici Invernali a Milano si preannuncia terreno di forte contrasto, con un’ampia mobilitazione annunciata dal Comitato Insostenibili Olimpiadi (Cio), una rete composita di associazioni e collettivi antagonisti.

La contestazione, lungi dall’essere un episodio isolato, si configura come un atto di resistenza contro un evento percepito come un veicolo di speculazione e disuguaglianza.

La scintilla iniziale della protesta sarà data il 5 febbraio, con un’azione mirata all’accoglienza della fiaccola olimpica, simbolicamente contestata con lo slogan “Mostriamo a Israele il cartellino rosso”.

Questa azione, apparentemente un gesto isolato, si inserisce in un quadro più ampio di critica verso politiche internazionali e dinamiche di potere che il movimento ritiene intrinsecamente collegate alla narrazione olimpica.

L’impossibilità di ottenere autorizzazioni per manifestazioni di protesta nel giorno dell’inaugurazione, 6 febbraio – data che vedrà la presenza di un numero considerevole di capi di Stato e di governo – ha spinto il Cio a pianificare azioni diffuse, destinate a destabilizzare la narrazione ufficiale e a rendere visibili le voci di coloro che si sentono esclusi dai benefici promessi.

Il 7 febbraio, un corteo nazionale partirà da Piazza Medaglie d’oro, a Porta Romana, segnando un momento centrale della mobilitazione.

Parallelamente, si svolgeranno le Utopiadi, giochi popolari che offrono un’alternativa ludica e partecipativa, e sarà istituita una Temporary Autonomous Zone (Taz), un’occupazione temporanea che mira a creare spazi di autonomia e sperimentazione sociale al di fuori delle strutture consolidate.

Il cuore della critica rivolta dal Cio non si limita all’evento olimpico in sé, ma si estende a un modello di sviluppo basato sulla speculazione immobiliare, sullo sfruttamento del lavoro e sul turismo di massa.

Il movimento denuncia come i benefici economici siano destinati a consolidare il potere di fondi immobiliari, costruttori e operatori del settore, mentre le conseguenze negative ricadono sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

In particolare, vengono messe in discussione le disparità sociali, l’esclusione delle comunità popolari, il degrado delle aree alpine, la difficoltà di accesso allo sport per i giovani e le condizioni di lavoro precarie in settori chiave come sanità, trasporti e turismo.

La critica si fa portavoce delle difficoltà incontrate da chi non può permettersi affitti sostenibili o accedere a servizi pubblici essenziali.

Il Cio si propone quindi di mantenere viva la battaglia anche dopo la conclusione dei Giochi, quando l’entusiasmo e la copertura mediatica si saranno spenti.

L’obiettivo è quello di impedire che le conseguenze più negative dell’evento si concretizzino, promuovendo un modello di sviluppo più equo e sostenibile, radicato nelle esigenze reali delle persone e del territorio, anziché nella logica del profitto e della spettacolarizzazione.

La protesta si configura quindi non solo come un atto di contestazione, ma come un’affermazione di resilienza sociale e un invito a costruire un futuro diverso.