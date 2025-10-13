Milano e Betlemme: un incontro per la pace e la speranza.

A Palazzo Marino, cuore pulsante dell’amministrazione milanese, si è consumato un incontro di profondo significato simbolico e diplomatico.

Il sindaco Giuseppe Sala ha ospitato Maher Nicola Canawati, primo cittadino di Betlemme, in un’occasione che ha visto la partecipazione significativa dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

L’incontro, oltre a rafforzare i legami di amicizia e collaborazione tra le due città, si è configurato come un gesto di solida speranza verso un futuro di pace nella regione mediorientale, flagellata da conflitti e tensioni.

L’accoglienza milanese, tradizionalmente aperta e inclusiva, assume in questo contesto un’importanza ancora maggiore, rappresentando un segno tangibile di vicinanza e solidarietà nei confronti della comunità di Betlemme e, più in generale, di tutti coloro che aspirano a una vita libera dalla paura e dalla violenza.

L’incontro non è stato un mero scambio di convenevoli, ma un’opportunità per approfondire le problematiche che affliggono Betlemme, città sacra per cristiani, musulmani ed ebrei, e per esplorare possibili vie di cooperazione in settori quali lo sviluppo economico sostenibile, il turismo responsabile e la promozione del dialogo interculturale.

Il sindaco Sala, attraverso i suoi canali social, ha voluto sottolineare la natura costruttiva dell’incontro, ribadendo l’impegno concreto di Milano a sostenere iniziative volte a favorire la riconciliazione e a promuovere una pace duratura.

La sua affermazione, “Insieme per la pace”, non è solo un auspicio, ma un principio guida dell’azione amministrativa, che si traduce in progetti concreti e in un costante sostegno alle popolazioni più vulnerabili.

La presenza dell’arcivescovo Delpini ha conferito all’incontro una dimensione spirituale, evidenziando il ruolo cruciale della fede e dei valori etici nella ricerca della giustizia e della concordia.

Betlemme, custode di radici cristiane profonde, rappresenta un simbolo di speranza per il mondo intero, e il suo legame con Milano, città di apertura e di innovazione, può contribuire a rafforzare questo messaggio di pace e di dialogo.

L’incontro tra Sala e Canawati, illuminato dalla presenza dell’arcivescovo, si configura quindi come un atto di diplomazia gentile, un invito a superare le divisioni e a costruire un futuro comune, basato sul rispetto reciproco e sulla condivisione di valori universali.

Un gesto piccolo, forse, ma carico di significato e di speranza, in un momento storico in cui la pace sembra un miraggio sempre più lontano.

Il messaggio che ne emerge è chiaro: la speranza non muore mai, e il dialogo, l’ascolto e la collaborazione sono gli strumenti più efficaci per costruire un mondo più giusto e pacifico.