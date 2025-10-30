Milano Home 2026: Ridisegnare il Futuro del Retail DomesticoLa prossima edizione di Milano Home, in programma a Fiera Milano dal 22 al 25 gennaio 2026, si prefigge di essere molto più di una fiera: un vero e proprio catalizzatore di cambiamento per il settore dell’arredamento e dell’abitare.

Con un’affluenza di buyer prevista da ogni angolo del globo – Europa (20%), Medio Oriente (8%), Nord America e Asia (7%), Africa (4%) – l’evento si propone di ridefinire il ruolo e il valore del negozio nell’ecosistema urbano contemporaneo.

La manifestazione, guidata da Emanuele Guido, Head of Home, Fashion and Leisure Exhibitions, non si limiterà all’esposizione di prodotti.

L’obiettivo primario è offrire ai professionisti del settore – retailer, designer, architetti e produttori – strumenti concreti, spunti di riflessione e una visione strategica per interpretare le profonde trasformazioni che stanno plasmando il panorama del retail.

Si tratta di un approccio olistico, volto a creare connessioni significative e a stimolare la nascita di progetti innovativi, fornendo alle aziende gli strumenti necessari per una crescita sostenibile e consapevole.

Milano Home aspira a incarnare un “ecosistema positivo”, un luogo di confronto e ispirazione che aiuti il settore a orientarsi in un contesto in rapida evoluzione.

Il messaggio chiave rivolto ai negozi specializzati è l’importanza di una rinnovata consapevolezza del proprio ruolo all’interno della comunità.

Abbandonare la mera funzione di punto vendita per evolvere in uno spazio di relazione, ascolto attivo e costruzione di identità culturale, diventando vere e proprie “luci guida” per la città.

Come sottolinea Gaia Monfrini, esperta di design coinvolta nel progetto, il negozio deve riconquistare la capacità di attrarre le nuove generazioni, riproponendo il senso di aggregazione e scoperta tipico delle antiche piazze.

Per facilitare questo cambiamento, la fiera offrirà un ricco programma di eventi.

Talk tematici e workshop esperienziali, incentrati su temi chiave come la sostenibilità, il design inclusivo e l’integrazione delle nuove tecnologie, affiancheranno l’esposizione.

La Retail Academy, potenziata con oltre 80 ore di formazione specialistica, si configura come un elemento centrale, con un focus particolare sull’innovazione stilistica curata da Poli.

Design.L’organizzazione espositiva si articolerà in quattro aree tematiche – Elements, Vibes, Mood e Taste – ciascuna declinata in un universo stilistico e ispirativo.

Dall’arredamento alla profumeria d’ambiente, dal tessile alla cura della tavola, ogni area sarà un laboratorio di idee, una vetrina di tendenze e un crocevia di creatività.

Aree speciali come “The Green Circle”, dedicata alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare, e “Nove Botteghe+6”, che celebra l’artigianato italiano e le sue eccellenze, completeranno l’offerta, sottolineando l’importanza del Made in Italy come valore aggiunto e motore di innovazione.

Milano Home 2026 si propone, quindi, come un appuntamento imprescindibile per chiunque voglia comprendere e plasmare il futuro del vivere e dell’abitare.