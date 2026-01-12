Milano, indagine urgente sulle strutture ricettive dopo la tragedia in Svizzera.

A seguito della tragica scomparsa avvenuta a Crans-Montana, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha attivato un’indagine urgente e capillare sulle strutture ricettive della città, affrontando la questione con un approccio che coinvolge la polizia locale e le autorità prefettizie.

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L’iniziativa, resa necessaria da un evento che ha messo a fuoco vulnerabilità strutturali e gestionali, mira a rafforzare la sicurezza e la prevenzione degli incendi in contesti spesso caratterizzati da complessità.

Sala ha espresso la necessità di un esame approfondito, non solo per emulare le lezioni apprese dalla situazione svizzera, ma soprattutto per valutare la reale adeguatezza delle misure di sicurezza già in atto a Milano.

Un aspetto cruciale è rappresentato dalla localizzazione prevalente di questi luoghi di intrattenimento, frequentemente situati in seminterrati, configurazioni che presentano intrinseche sfide in termini di vie di fuga e accessibilità per i soccorsi.

Il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) impone l’esistenza di uscite di sicurezza adeguate e percorribili, ma la mera presenza non garantisce la loro effettiva operatività.

Un controllo rigoroso deve accertare che queste vie di fuga siano mantenute libere da ostruzioni e che il personale addetto sia adeguatamente formato per gestire emergenze, applicare correttamente le procedure di evacuazione e assistere i presenti in caso di necessità.

La formazione del personale è quindi un elemento cardine per la sicurezza, poiché un adeguato addestramento permette di tradurre le normative in azioni concrete e di rispondere efficacemente in situazioni di pericolo.

L’indagine non si limita a una verifica formale dei requisiti tecnici, ma si propone di valutare l’effettiva cultura della sicurezza all’interno di queste attività.

È necessario promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi, incentivare la collaborazione tra gestori, dipendenti e autorità, e creare un ambiente in cui la sicurezza sia considerata una priorità assoluta e non una mera formalità.

L’obiettivo finale è quello di minimizzare i rischi, proteggere la vita delle persone e preservare la vivacità culturale e sociale che queste strutture rappresentano per la città.

La tragedia di Crans-Montana ha posto una luce cruda sulle aree di miglioramento e spinge a un impegno costante per la prevenzione e la sicurezza.