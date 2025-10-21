Milano nel Maine: Derry prende vita sull’Alzaia

Milano si appresta a vivere un’esperienza unica, un salto temporale che la catapulterà nell’atmosfera cupa e suggestiva del Maine degli anni ’60.

Sabato 25 ottobre, l’Alzaia Naviglio si trasformerà in una ricostruzione fedele di Derry, la città al centro di “Welcome to Derry”, l’attesissima serie prequel dell’universo horror “IT”, firmata da Andy e Barbara Muschietti e ispirata all’iconico romanzo di Stephen King. In esclusiva su Sky e in streaming su Now, la serie promette di svelare le origini del temuto Pennywise, il clown che ha terrorizzato generazioni di lettori e spettatori.

L’evento, concepito come un’immersione totale nel mondo di Derry, si svilupperà dalle 18:00 fino a tarda sera.

L’Alzaia Naviglio, grazie ad un’accurata scenografia, si vestirà da cittadina americana degli anni ’60, un luogo apparentemente idilliaco che cela oscuri segreti e una presenza maligna.

Installazioni artistiche evocative, affissioni enigmatiche che richiamano la narrazione originale, auto d’epoca che evochino l’epoca, e un photobooth per immortalare l’esperienza, contribuiranno a creare un’atmosfera carica di suspense e mistero.

Un bar a tema, ispirato ai tipici diner americani dell’epoca, offrirà un’ulteriore immersione nell’ambientazione.

Il ponte Alda Merini, in particolare, sarà il fulcro dell’esperienza, trasformandosi in un vero e proprio portale che connette Milano al mondo di Derry, un luogo dove il terrore si annida sotto la superficie della normalità.

“Welcome to Derry” non è semplicemente un prequel; è un’esplorazione delle radici del male, un’indagine sulle dinamiche sociali e psicologiche che favoriscono la proliferazione del terrore.

La serie promette di approfondire la storia della città, svelando dettagli inediti sulle prime manifestazioni della presenza maligna e sui personaggi che ne sono stati le prime vittime.

Il cast, guidato da Bill Skarsgård che riprende il ruolo di Pennywise, è affiancato da interpreti di grande talento come Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider e Madeleine Stowe, arricchendo ulteriormente la narrazione con la loro presenza.

La produzione, un’iniziativa congiunta di HBO e Warner Bros.

Television, è il frutto di un’attenta elaborazione da parte di Andy e Barbara Muschietti, affiancati da Jason Fuchs, che ha curato lo sviluppo della serie per la televisione.

L’evento milanese, un’anticipazione dell’uscita della serie, rappresenta un’opportunità unica per i fan di Stephen King e del genere horror di vivere un’esperienza coinvolgente e indimenticabile, immergendosi in un mondo fatto di ombre, segreti e, soprattutto, della paura primordiale che si cela dietro il sorriso inquietante di un clown. L’iniziativa vuole celebrare non solo un franchise di enorme successo, ma anche la forza del racconto di King nel creare mondi che trascendono il semplice intrattenimento, invitando alla riflessione sulle paure più profonde dell’animo umano.