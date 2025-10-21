Milano per la Palestina: Manifestazione Contro la Guerra e il Sostegno USA

A Milano, un corteo vibrante di centinaia di persone si è radunato nei pressi del Consolato americano, esprimendo un profondo sostegno alla Palestina e denunciano la recente tregua come un mero espediente che non arresta la spietata escalation delle operazioni militari israeliane.

La manifestazione, animata da Giovani palestinesi e gruppi di realtà della sinistra milanese, si configura come una veemente accusa nei confronti di Israele e dei suoi principali sostenitori, gli Stati Uniti, definendoli responsabili di atti di pulizia etnica e crimini contro l’umanità.

La distanza di sicurezza, mantenuta tra i manifestanti e il Consolato, è garantita da una barriera di transenne e dalla presenza massiccia di forze dell’ordine – Polizia e Carabinieri – in stato di allerta.

L’atmosfera è carica di tensione, ma anche di determinazione, con slogan e cartelli che invocano la fine del conflitto e la giustizia per il popolo palestinese.

Un elemento centrale del messaggio espresso è la ferma richiesta di interrompere il flusso di armi provenienti dagli Stati Uniti verso Israele.

I manifestanti ritengono che il sostegno militare esterno sia il fattore abilitante che perpetua il ciclo di violenza e sofferenza.

“Basta armi”, recita uno degli slogan più ripetuti, esprimendo una condanna esplicita della politica estera statunitense nella regione.

La critica si estende anche al governo italiano, accusato di complicità nel conflitto attraverso la sua acquiescenza alle politiche statunitensi.

I manifestanti rifiutano l’alibi di una presunta continuità con i governi precedenti, denunciando una colpa diffusa che investe l’intera classe politica.

Un appello categorico viene rivolto all’Italia: “Nessuna arma deve lasciare i nostri porti”, una richiesta concreta e urgente per fermare la circolazione di armamenti che alimentano la guerra.

La manifestazione non si limita a una protesta contro la politica estera, ma si configura come una presa di posizione etica e politica a favore dei diritti umani e del diritto internazionale.

I partecipanti esprimono preoccupazione per la crescente instabilità regionale e per il rischio di un conflitto ancora più ampio, con conseguenze devastanti per la popolazione civile palestinese e per la stabilità globale.

Si percepisce un senso di frustrazione per la lentezza della risposta internazionale e per l’incapacità della comunità internazionale di intervenire in modo efficace per proteggere i diritti del popolo palestinese e garantire il rispetto del diritto umanitario.