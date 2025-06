Milano, più denunce: un segnale di speranza contro la violenza.

L’incremento delle denunce per reati legati al codice rosso a Milano, attualmente stimato in circa cinquanta al giorno, non segnala un’impennata della violenza, bensì una progressiva erosione del fenomeno sommerso. Questa interpretazione, fornita dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, durante l’evento “Facciamo rumore: come riconoscere e come contrastare la violenza”, organizzato dall’associazione Pari in collaborazione con la Fondazione Giulia Cecchettin, rappresenta un segnale di speranza e un indicatore cruciale dell’efficacia del sistema di supporto e protezione.L’aumento delle denunce è un riflesso positivo della fiducia che le vittime, spesso a lungo isolate nel silenzio e nella vergogna, ripongono nelle istituzioni e nelle reti di assistenza. Questo dato conferma che il tessuto connettivo di Milano, composto da forze dell’ordine, servizi sociali, centri antiviolenza e associazioni, sta funzionando, offrendo uno spazio sicuro per le donne che cercano aiuto e supporto.Tuttavia, la persistenza dei reati e, soprattutto, l’aumento di quelli commessi da giovani adulti e minorenni, impongono una riflessione più ampia e una risposta strutturale. La radice del problema risiede, secondo Roia, nella trasmissione di modelli culturali patriarcali, una sorta di eredità tossica che ha permeato l’educazione delle nuove generazioni. Questi modelli, lungi dall’essere superati, sembrano essere stati interiorizzati dai giovani, contribuendo alla perpetuazione di dinamiche di potere distorte e disfunzionali.La risposta non può limitarsi a interventi emergenziali o misure repressive. È imperativo sviluppare piani di intervento organici e sostenibili, che coinvolgano attivamente il governo, il ministero e le istituzioni educative. L’educazione al rispetto della diversità, in particolare quella di genere, deve diventare un pilastro fondamentale del sistema educativo, fin dalla prima infanzia. Non si tratta solo di trasmettere conoscenze teoriche, ma di promuovere un cambiamento profondo nei valori, nelle attitudini e nei comportamenti.L’obiettivo è coltivare una cultura della parità, in cui il rispetto reciproco, l’empatia e la capacità di riconoscere e contrastare le disuguaglianze siano considerati valori imprescindibili. È necessario decostruire stereotipi dannosi, promuovere modelli di mascolinità positiva e incoraggiare un dialogo aperto e costruttivo sulle dinamiche di potere e sulle relazioni interpersonali. Solo attraverso un impegno collettivo e una visione a lungo termine sarà possibile spezzare il ciclo della violenza e garantire un futuro più sicuro e giusto per tutti. La Fondazione Giulia Cecchettin, con la sua missione di sensibilizzazione e prevenzione, incarna questo impegno, offrendo un esempio di come la memoria e la consapevolezza possano trasformarsi in azione concreta per un cambiamento sociale profondo.