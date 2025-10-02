Milano pro-Palestina: corteo e mobilitazione contro il blocco di Gaza

La serata milanese si è tinta di voci e striscioni a sostegno della Flotilla per la Palestina, con un corteo che ha animato Piazza Duomo fino a ritardo, replicando un sentimento di solidarietà che ha visto coinvolte numerose città italiane.

La protesta, innescata dall’abbordaggio delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane, rappresenta un atto di contestazione contro il blocco imposto alla Striscia di Gaza e la condizione di sofferenza che affligge la popolazione civile.

Il corteo, preceduto da una vibrante mobilitazione che aveva raggiunto il suo apice nella stazione ferroviaria di Cadorna, ha incarnato un sentimento di profonda preoccupazione per le violazioni del diritto internazionale umanitario e per le conseguenze disumane del conflitto israelo-palestinese.

Gli attivisti, portando con sé immagini e testimonianze dirette dalla regione, hanno denunciato la militarizzazione della Striscia di Gaza, l’impossibilità di accesso ai beni di prima necessità e le restrizioni alla libertà di movimento.

L’evento milanese si colloca all’interno di un più ampio movimento globale che vede sempre più persone sensibilizzate sulla questione palestinese.

La Flotilla, un’azione di disobbedienza civile volta a rompere il blocco, simboleggia la volontà di sfidare un sistema che, a detta degli attivisti, alimenta la disuguaglianza e perpetua un conflitto senza fine.

La partecipazione di sindacati come CGIL, USB, Cub e Cobas, che hanno proclamato uno sciopero congiunto per il 3 ottobre, sottolinea la natura transpartitica e multidimensionale della protesta.

La mobilitazione non si esaurisce con la conclusione del corteo.

Gli organizzatori hanno annunciato la prosecuzione delle iniziative, con un nuovo appuntamento previsto per le 18:00 in Piazzale Loreto.

Questo segna una volontà di mantenere alta l’attenzione sulla questione palestinese, di sensibilizzare l’opinione pubblica e di esercitare pressioni sulla comunità internazionale affinché si intervenga per garantire il rispetto dei diritti umani e una soluzione pacifica e duratura del conflitto.

L’azione mira a sollecitare un dibattito più ampio e approfondito sulle cause profonde della crisi e sulle possibili vie d’uscita, promuovendo una cultura di solidarietà e di giustizia.

La manifestazione si configura come un appuntamento cruciale per il movimento pro-palestinese italiano, un momento di riflessione e di azione a sostegno di un popolo che rivendica il diritto a una vita dignitosa e alla libertà.