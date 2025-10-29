Milano, scandalo urbanistico: indagine per turbativa d’asta

L’inchiesta milanese sull’urbanistica, già scossa dalle accuse di corruzione e lottizzazione abusiva, si evolve con l’apertura di un’indagine per turbativa d’asta, un reato che incrina le fondamenta stesse del processo di aggiudicazione dei beni pubblici.

Il ricorso presentato dai pubblici ministeri Petruzzella, Filippini e Clerici alla Corte di Cassazione, in opposizione alle recenti revoche degli arresti domiciliari, svela elementi investigativi di cruciale importanza, emergendo da un’analisi approfondita delle comunicazioni digitali che coinvolgono figure apicali del Comune e del settore immobiliare.

Al centro dell’attenzione, le conversazioni tra Manfredi Catella, amministratore delegato di Coima Image Group, Giancarlo Tancredi, ex assessore alla Rigenerazione Urbana, e Christian Malangone, direttore generale del Comune.

Le chat, ora oggetto di analisi forense, rivelano un quadro preoccupante: una presunta collusione volta a favorire l’acquisizione di aree strategiche del patrimonio comunale a condizioni contrattuali illegittime, imposte dallo stesso Catella e apparentemente eseguite da Tancredi e Malangone.

L’accusa di turbativa d’asta implica non solo un abuso di potere, ma anche un’alterazione intenzionale delle dinamiche competitive, con il potenziale di danneggiare l’interesse pubblico e privare la collettività di benefici economici e di valore.

Il fenomeno, a quanto pare, non si sarebbe limitato a singole operazioni, ma avrebbe costituito un sistema strutturato di spartizione, estendendosi a diverse aree di pregio, tra cui le ex aree ferroviarie – oggetto di acquisizioni da parte di Coima e altri soggetti privati – piazze emblematiche come piazzale Loreto, e un ventaglio di edifici di significativo valore storico e architettonico di proprietà comunale.

L’indagine, concentrandosi inizialmente sulla posizione di Catella – il quale ha sempre negato le accuse di corruzione, vedendo i domiciliari revocati dal Riesame – ha portato alla luce un intreccio complesso di relazioni e accordi, che suggerisce una pianificazione premeditata volta a manipolare il processo di assegnazione dei beni pubblici.

L’approfondimento investigativo, protrattosi tra novembre 2024 e agosto, ha portato alla luce una rete di influenze e pressioni, mettendo in discussione la trasparenza e l’imparzialità delle procedure decisionali del Comune.

L’apertura di un’inchiesta per turbativa d’asta eleva la gravità delle accuse, implicando non solo il rischio di conseguenze penali per i presunti responsabili, ma anche la necessità di una profonda revisione delle politiche urbanistiche e dei controlli interni del Comune di Milano, al fine di prevenire il ripetersi di fenomeni di collusione e manipolazione del processo decisionale.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla governance del territorio e sulla tutela del bene comune.