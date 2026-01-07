Milano sotto assalto: rapine e violenza, tre arresti

Nel cuore di Milano, una serata segnata da un’escalation di violenza e criminalità ha visto i Carabinieri intervenire per sventare una serie di tentativi di rapina a danno di automobilisti ignari.

L’evento scatenante, avvenuto in una stazione di servizio, ha visto un uomo aggredito con violenza fisica mentre si occupava di rifornire la propria vettura, con l’obiettivo di sottrargli l’auto.

- PUBBLICITA -

L’intervento dei Carabinieri, inizialmente impegnati nella ricerca di responsabili di un furto di pneumatici in viale Cassala, ha permesso di cogliere in flagranza tre individui, tutti di nazionalità marocchina, ventidue, venticinque e ventisei anni, gravati da precedenti penali e privi di residenza stabile.

La loro azione, però, non si è limitata a quell’episodio.

Le indagini successive hanno rivelato un quadro allarmante: i tre aggressori, sfruttando una vettura rubata precedentemente sottratta a Settimo Milanese, avevano tentato, senza successo, altre due rapine in zone diverse della città, in particolare in via Colonna e via Vignoli.

Questo suggerisce un piano criminale premeditato e un’organizzazione, seppur rudimentale, volta a massimizzare il bottino attraverso la sottrazione di veicoli.

La vittima dell’aggressione nella stazione di servizio, fortunatamente, ha rifiutato il trasporto in ospedale nonostante le lesioni riportate, testimonianza della violenza perpetrata.

I responsabili, invece, sono stati tradotti in custodia cautelare presso la casa circondariale di Milano San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza urbana e sulla necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in aree strategiche, oltre a evidenziare la complessità del fenomeno dell’immigrazione irregolare e le difficoltà di integrazione che possono sfociare in comportamenti devianti e atti di criminalità.

La rapina, in questo contesto, non si configura solo come un reato contro il patrimonio, ma come un sintomo di disagio sociale e di un’emergenza sicurezza che richiede risposte concrete e coordinate.