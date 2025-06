Milano sotto shock: caldo estremo e violento crollo termico.

Un’ondata di calore intensa, culminata in un drammatico crollo termico, sta mettendo a dura prova la città di Milano e l’intera area metropolitana. Dopo una giornata caratterizzata da temperature estreme, che hanno superato i 34 gradi Celsius, un sistema temporalesco di notevole intensità si è abbattuto sulla regione, generando scene di caos e disagi diffusi.Il bilancio iniziale evidenzia un’elevata quantità di interventi per i vigili del fuoco, concentrati principalmente nella zona orientale della città, ma con ripercussioni estese a diverse aree. L’impatto degli eventi atmosferici si manifesta con alberi sradicati, la cui caduta ha ostruito strade e danneggiato proprietà, allagamenti che rendono impraticabili vie di comunicazione e ingolfano le infrastrutture urbane, e un rallentamento significativo della viabilità, con conseguenti disagi per migliaia di automobilisti.Anche le province limitrofe, come Monza e Brianza, non sono state risparmiate, riportando episodi di grandinate di notevole intensità. Un evento che ha sorpreso, oltremodo, un pubblico di oltre cinquantasette mila persone, già in movimento verso lo stadio San Siro per assistere al primo dei due concerti di Francesco De Gregori, un’esperienza indubbiamente meno piacevole di quanto previsto.L’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, attraverso i canali social, ha tracciato un quadro dettagliato dell’evoluzione del maltempo, sottolineando come i temporali abbiano investito non solo il centro urbano, ma anche le aree circostanti, da San Donato e Melegnano a Monza e Cinisello Balsamo, e progressivamente verso l’ovest, interessando zone come via Novara, Baggio e Settimo Milanese.La Regione Lombardia ha formalizzato l’allerta, emettendo un avviso di “allerta gialla” per l’intera area milanese, con previsioni di persistenza del maltempo fino alla mattinata successiva. L’attenzione specifica è rivolta alle aree della Bassa Pianura Occidentale e Bassa Pianura Centro-Occidentale, particolarmente vulnerabili a questo tipo di eventi atmosferici. Questa sequenza di eventi pone l’accento sulla crescente fragilità del territorio di fronte alle variazioni climatiche estreme, mettendo in discussione la capacità di adattamento delle infrastrutture e la necessità di strategie di prevenzione sempre più efficaci, che tengano conto non solo della gestione dell’emergenza, ma anche di interventi strutturali a lungo termine per mitigare i rischi futuri e garantire la sicurezza della popolazione. La situazione richiede una risposta coordinata tra le diverse istituzioni e una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini sull’importanza di adottare comportamenti responsabili in caso di maltempo.