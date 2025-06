Monopattino contro autobus a Milano: giovane in gravi condizioni

Nel cuore della notte milanese, un evento drammatico ha scosso la tranquilla routine urbana. Un giovane, quindici anni appena compiuti, si trova attualmente in condizioni critiche presso l’ospedale Niguarda, a seguito di un violento impatto tra il suo monopattino elettrico e un autobus dell’azienda Atm. L’incidente, verificatosi intorno all’una e trenta, ha avuto luogo in via Litta Modignani, all’intersezione con via Comasina, in un contesto di scarsa illuminazione e traffico notturno.La dinamica, attualmente in fase di ricostruzione accurata da parte della Polizia Locale, suggerisce una potenziale concorsività di fattori. Il monopattino e l’autobus, entrambi diretti nella stessa direzione lungo via Litta, si sono trovati coinvolti in una collisione mentre il giovane, apparentemente con l’intento di sorpassare il mezzo pubblico, ha cercato di manovrare. La traiettoria del monopattino, l’effettivo tempo di reazione del conducente dell’autobus e la velocità relativa dei due veicoli sono elementi chiave che gli investigatori stanno analizzando per determinare le responsabilità e accertare se vi siano state carenze infrastrutturali o comportamenti imprudenti che abbiano contribuito all’evento.L’incidente solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza della mobilità urbana, in particolare per quanto riguarda l’uso di micromobilità come monopattini elettrici. Questi dispositivi, sempre più diffusi tra i giovani, presentano rischi intrinseci legati alla velocità, alla scarsa visibilità, alla mancanza di protezioni e alla necessità di una formazione specifica per i conducenti. La proliferazione di monopattini, spesso in possesso di minori, accentua la necessità di una regolamentazione più stringente che preveda limiti di velocità, aree designate per la circolazione, obbligo di indossare caschi protettivi e l’introduzione di corsi di formazione sulla sicurezza stradale.Oltre alle responsabilità individuali, l’evento pone l’attenzione sulla necessità di un’analisi più approfondita delle infrastrutture urbane. La segnaletica stradale, la progettazione degli incroci e la visibilità notturna sono elementi cruciali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, inclusi i pedoni, i ciclisti e i conducenti di mezzi pubblici. L’incidente di via Litta Modignani rappresenta un monito severo, un campanello d’allarme che richiede un impegno collettivo per promuovere una cultura della sicurezza stradale e per proteggere la vita dei più giovani. La gravità delle condizioni del ragazzo ricoverato all’Niguarda, attualmente in prognosi riservata, è un tragico promemoria della fragilità umana e della necessità impellente di prevenire tragedie simili.