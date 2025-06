Monza, Street Tutor: Sostituiti gli operatori per simboli nazifascisti

La recente vicenda che ha coinvolto il progetto “Street Tutor” a Monza solleva interrogativi complessi sulla gestione della sicurezza urbana, i criteri di selezione del personale e la sensibilità necessaria nell’espletamento di funzioni pubbliche. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Pilotto, ha dovuto affrontare una situazione delicata, costringendo alla rapida sostituzione di alcuni degli otto operatori di supporto alla Polizia Locale entrati in servizio. La decisione, comunicata ufficialmente attraverso una nota stampa, è stata motivata dalla scoperta di elementi di natura allarmante all’interno dei profili social dei soggetti coinvolti. Questi elementi, caratterizzati da una palese esibizione di simboli riconducibili a ideologie nazifasciste, si sono rivelati in contrasto irrimediabile con i valori di inclusione, rispetto e legalità che l’amministrazione intende promuovere.Il progetto “Street Tutor”, concepito come strumento di prevenzione e deterrenza della criminalità in aree particolarmente sensibili della città, si è trovato improvvisamente al centro di un’aspra polemica. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra il Comune e una società esterna affidataria del servizio, mirava a fornire un presidio di sicurezza e a favorire un maggiore senso di sicurezza tra i cittadini, operando in sinergia con le forze dell’ordine. Tuttavia, la presenza di elementi controversi tra il personale impiegato ha innescato un acceso dibattito politico, alimentando richieste di revisione o addirittura di cancellazione del progetto da parte di diverse forze politiche, tra cui Lab Monza, lista di sinistra presente in maggioranza.La vicenda evidenzia una lacuna significativa nei processi di verifica e screening dei candidati da parte della società appaltatrice. Al di là della necessità immediata di sostituire il personale inadeguato, emerge l’urgenza di rafforzare i controlli preventivi, non solo per la verifica delle qualifiche professionali, ma anche per l’accertamento dell’aderenza ai principi etici e ai valori democratici che devono guidare chiunque operi a contatto con la comunità. Si tratta di un aspetto cruciale, soprattutto in contesti urbani caratterizzati da una crescente complessità sociale e da una sempre maggiore necessità di garantire un servizio di sicurezza efficace e trasparente, capace di tutelare i diritti di tutti i cittadini, senza alcuna forma di discriminazione o ideologia pregiudiziale. La questione, in definitiva, trascende la singola vicenda e si pone come monito per tutte le amministrazioni pubbliche impegnate nella gestione di servizi essenziali per la collettività.