Mortara, gesto eroico sfocia in tragedia: un anziano perde la vita.

La comunità di Mortara, un tranquillo centro della Lomellina in provincia di Pavia, è stata scossa da un tragico evento che intreccia vicinanza, protezione e le conseguenze inaspettate di un atto di generosità.

Un mese fa, Salvatore Riccobene, novantenne ex macellaio originario della provincia di Trapani, si trovava coinvolto in una dinamica di aggressione che, in un’escalation di eventi e complicanze, ha portato alla sua morte.

Il contesto è quello di un edificio popolare, un microcosmo di relazioni e problematiche sociali che spesso si rivelano più complesse di quanto appaiano.

Salvatore, testimone di un episodio di molestie nei confronti di una vicina di casa, una donna di 57 anni, si era spontaneamente intervenuto per difenderla da un uomo, Giorgio Labarbuta, noto per comportamenti aggressivi e precedenti denunce da parte della stessa donna.

L’intervento, animato da un gesto di solidarietà e senso civico, ha innescato una sequenza di eventi che si sono dimostrati fatali.

Labarbuta, colpito dalla reazione del pensionato, lo ha aggredito, provocandogli una caduta rovinosa.

Le conseguenze fisiche immediate furono gravi: diverse ferite e, soprattutto, la frattura di diverse costole.

Il ricovero all’ospedale di Mortara rappresentò una speranza di guarigione, ma le condizioni di Salvatore Riccobene precipitarono rapidamente.

Complicanze polmonari, direttamente correlate al trauma subito durante la caduta, determinarono un peggioramento progressivo e irreversibile.

La morte, sopraggiunta un mese dopo l’aggressione, ha trasformato un atto di coraggio in una tragedia.

La Procura di Pavia ha immediatamente aperto un’inchiesta, disposta anche l’esecuzione di un’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso e chiarire il nesso causale tra l’aggressione e il decesso.

L’attenzione si concentra ora su Giorgio Labarbuta, l’aggressore, la cui posizione giuridica potrebbe evolvere significativamente.

Inizialmente indagato per lesioni personali, il quadro fattuale suggerisce ora l’ipotesi più grave di omicidio preterintenzionale: un reato che si configura quando un’azione, pur non voluta direttamente per causare la morte, determina un evento fatale.

Questo caso solleva questioni complesse riguardanti la responsabilità individuale, il ruolo della solidarietà, le conseguenze inattese degli interventi protettivi e le dinamiche sociali che si manifestano in contesti di vulnerabilità.

La vicenda pone l’accento sull’importanza di prevenire e contrastare fenomeni di violenza e stalking, e sulla necessità di fornire supporto e protezione alle vittime.

Il lutto che avvolge Mortara invita a riflettere sulla fragilità della vita e sul peso delle azioni, anche quelle compiute con le migliori intenzioni.