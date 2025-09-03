Morte Ravasio: Madre e figlia nel mirino, un caso intricato.

La vicenda che avvolge la morte di Fabio Ravasio, l’imprenditore milanese scomparso il 9 agosto 2024, si configura come un intricato labirinto di sospetti, accuse e legami familiari spezzati.

Al centro di questa spirale di dolore, Adilma Pereira Carneiro, la madre brasiliana, detenuta nel carcere di San Vittore con l’accusa di aver orchestrato l’omicidio del compagno.

Il tentativo di comunicare con la figlia Ariane, detenuta a Como e anch’essa accusata, attraverso una missiva clandestina, evidenzia la persistenza di un desiderio di contatto e, forse, di una narrazione condivisa, in aperta violazione delle disposizioni carcerarie.

Ariane, 31 anni, si trova sotto accusa per concorso nell’omicidio, un’accusa che lei nega categoricamente, proclamando la propria innocenza durante l’interrogatorio preliminare.

Tuttavia, le testimonianze raccolte in sede processuale dipingono un quadro differente, suggerendo che la giovane fosse consapevole del piano materno volto a eliminare Ravasio.

Questo elemento, se confermato, solleverebbe interrogativi complessi sulla responsabilità penale e sul ruolo della figlia all’interno di una dinamica familiare potenzialmente tossica e preordinata.

La richiesta di riesame presentata dall’avvocato Emanuele Santo De Paola, difensore di Ariane, mira a ottenere la sua scarcerazione, contestando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la necessità di misure cautelari.

Il ricorso si baserà sull’analisi approfondita delle prove raccolte e sulla valutazione della loro attendibilità, nel tentativo di smontare l’impianto accusatorio a carico della giovane.

L’omicidio di Ravasio, 52 anni, ha dato luogo a un processo complesso e articolato, in cui, oltre alla madre e alla figlia, sono imputati ulteriori cinque individui: il fratello della madre, Igor Benedito; il compagno della figlia, Fabio Lavezzo; un’ex amante di Adilma; e altre due persone il cui ruolo nella vicenda rimane ancora da chiarire completamente.

La Corte d’Assise del tribunale di Busto Arsizio è chiamata a disporre la verità processuale, ricostruendo le dinamiche che hanno portato alla tragica scomparsa di Ravasio e accertando le responsabilità di ciascuno degli imputati.

La vicenda solleva inoltre importanti riflessioni sull’intreccio tra dinamiche familiari, relazioni affettive e criminalità, e sulla complessità di accertare la verità in casi in cui la sfera privata si fonde con quella pubblica, generando un impatto emotivo e mediatico di notevole portata.

L’esito del processo sarà cruciale non solo per gli imputati e le loro famiglie, ma anche per la collettività, che attende risposte chiare e definitive su una vicenda che ha scosso profondamente il tessuto sociale.