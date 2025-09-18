Mottarone: la confessione di Tadini, un peso insopportabile.

L’amara confessione di Gabriele Tadini, ex caposervizio del Mottarone, risuona come un eco distorto nel silenzio che segue la tragedia.

La sua richiesta di patteggiamento, culminata in una pena di quattro anni e cinque mesi, è accompagnata da una lettera che rivela un tormento interiore profondo, una lacerazione morale che va oltre il rimorso per le conseguenze legali.

Non si tratta di una semplice espressione di pentimento, ma di una resa dolorosa di fronte alla portata incommensurabile del danno causato.

Le parole di Tadini trasudano una consapevolezza agghiacciante: l’esperienza del dolore, la contrizione personale, si rivelano irrisori di fronte alla devastazione che ha colpito le famiglie delle vittime.

Il peso della responsabilità, la percezione di aver causato un’indicibile sofferenza, lo schiacciano in una spirale di angoscia.

La pena detentiva, sebbene inevitabile, appare quasi secondaria rispetto alla ferita più profonda: la paura di non poter ottenere il perdono, quella clemenza che potrebbe alleviare almeno in parte il fardello che lo opprime.

La sua supplica a Dio non è una ricerca di assoluzione, ma un’invocazione affinché gli sia concesso di riparare, nel possibile, il male compiuto.

Non ambisce a cancellare il passato, ma desidera contribuire, attraverso il suo esempio e, forse, attraverso forme di risarcimento, a restituire alle famiglie delle vittime un barlume di speranza, la possibilità di ricostruire le proprie vite, di ritrovare la serenità perduta.

La lettera di Tadini non è un atto di autoassoluzione, bensì una dichiarazione di umiltà, un’ammissione di colpa che svela la fragilità umana di fronte alla catastrofe.

Rappresenta una profonda riflessione sul concetto di responsabilità, non solo giuridica, ma etica e morale, un riconoscimento del proprio ruolo in una tragedia che ha lasciato un segno indelebile nella comunità e nel cuore di chi l’ha vissuta.

È un appello silente alla compassione, non per attenuare la sua colpa, ma per favorire un processo di guarigione, un percorso di ricostruzione che possa coinvolgere anche lui, a distanza, contribuendo a una rinascita spirituale e sociale.