Muggió, Brianza: Aggressione Domestica, Donna in Terapia Intensiva

La comunità di Muggió, in Brianza, è scossa da un drammatico episodio di violenza domestica che ha lasciato una giovane donna in prognosi riservata e ha portato all’arresto del marito.

La 31enne, madre di un bambino di due anni che ha assistito all’orribile scena, è stata aggredita con un coltello da cucina da Sergio Laganà, 43 anni, nel corso di una lite la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Le lesioni riportate dalla donna, ora stabilizzata ma sotto stretto monitoraggio in terapia intensiva presso l’ospedale San Gerardo di Monza, sono gravissime, con un trauma polmonare particolarmente critico che ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza.

La sua condizione rimane delicata, e la prognosi, pur migliorando, continua ad essere considerata riservata.

Laganà, in stato confusionale e con gli indumenti intrisi di sangue, si è presentato autonomamente presso la caserma dei Carabinieri, confessando immediatamente l’aggressione.

Questo gesto, che potrebbe indicare un tentativo di minimizzare la gravità del suo atto o di ricercare una forma di giustificazione, non ha attenuato l’immediato arresto e la detenzione in carcere.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza, si concentrano ora sulla ricostruzione dettagliata delle circostanze che hanno portato alla violenza.

Si tenta di comprendere le dinamiche della lite, i possibili fattori scatenanti e il contesto relazionale della coppia, al fine di delineare un quadro completo degli eventi.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alla ricostruzione della sequenza degli eventi vista dal bambino, testimone diretto e indiretto del trauma, il quale necessita di un supporto psicologico urgente e specialistico.

I militari dell’Arma stanno procedendo con l’audizione di familiari e amici della coppia, i primi a essere stati allertati dalla richiesta d’aiuto disperata provenuta dalla vittima tramite il 112.

Le loro testimonianze potrebbero fornire elementi cruciali per comprendere il rapporto tra i due coniugi e per fare luce sui possibili antecedenti di violenza.

L’evento solleva, ancora una volta, l’urgenza di implementare politiche di prevenzione e di supporto alle vittime di violenza domestica, promuovendo una cultura del rispetto e della parità all’interno delle relazioni di coppia.

La vicenda, oltre alla tragedia personale che la riguarda, si pone come monito per l’intera comunità, evidenziando la necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere e di rafforzare i servizi di ascolto e di protezione per le donne in difficoltà.