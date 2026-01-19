Musica per l’Iran: concerto di speranza alla Chiesa del Carmine.

Un’eco di speranza risuona tra le volte della Chiesa del Carmine a Milano, mercoledì alle 19:00, in un evento di profonda riflessione musicale dedicato al popolo iraniano.

L’iniziativa, ad ingresso libero, si configura come un atto di solidarietà che trascende i confini geografici e politici, un ponte di empatia tessuto attraverso le note.

L’evento non è un semplice concerto, ma una vera e propria *meditatio musica*, un’immersione contemplativa volta a creare uno spazio di raccoglimento e di lutto condiviso.

La scelta di una chiesa, luogo di spiritualità e accoglienza, sottolinea la necessità di un momento di riflessione interiore, di compassione verso chi soffre.

La partecipazione di professori d’orchestra e membri del coro del Teatro alla Scala conferisce all’evento un peso culturale e artistico considerevole.

Questi artisti, custodi di un patrimonio musicale di inestimabile valore, offrono la loro arte come strumento di denuncia e di supporto, amplificando le voci silenziate.

Il repertorio lirico-sinfonico scaligero, con la sua potenza espressiva e la sua capacità di evocare emozioni profonde, sarà utilizzato per comunicare il dolore, la speranza e la resilienza del popolo iraniano.

L’iniziativa nasce come risposta diretta al tragico epilogo di gennaio 2026, quando una violenta repressione contro manifestazioni pacifiche ha provocato un inaccettabile numero di vittime innocenti.

La scelta degli artisti del Teatro alla Scala di proporre questo momento di meditazione musicale non è casuale; rappresenta un atto di coraggio, un rifiuto di rimanere indifferenti di fronte all’ingiustizia.

Si tratta di un gesto che va oltre il semplice supporto emotivo.

La musica, in questo contesto, diventa un veicolo per la sensibilizzazione, un modo per mantenere viva l’attenzione sulla situazione in Iran e per sollecitare un intervento concreto da parte della comunità internazionale.

La partecipazione, quindi, non è solo un atto di presenza, ma un impegno silenzioso a non dimenticare e a sostenere la lotta per la libertà e la giustizia.

L’eco delle note scaligere, in quella Chiesa del Carmine, si propagherà come un appello universale alla solidarietà umana.