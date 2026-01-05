Niguarda, baluardo di speranza per i sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana.

L’Ospedale Niguarda di Milano si erge come baluardo di speranza per undici individui sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana, un evento che ha lasciato un’impronta indelebile sulla comunità e sulla sanità elvetica.

L’afflusso di pazienti, per lo più adolescenti tra i 15 e i 16 anni, è interrotto dalla presenza di due donne, una di 29 e un’altra di 55 anni, che ampliano lo spettro emotivo e la complessità clinica di questa emergenza.

La gravità della situazione è amplificata dalla condizione di sei pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva, il cui destino pende su un filo.

Questi individui affrontano un percorso terapeutico estremamente delicato, focalizzato non solo sulla gestione delle ustioni, ma anche sul supporto vitale degli organi interni e sulla stabilizzazione metabolica, elementi cruciali in un contesto di lesioni estese e profonde.

Tra questi, tre versano in condizioni particolarmente critiche, richiedendo un intervento medico continuativo e mirato.

Le ustioni, classificate come di secondo e terzo grado, si estendono su superfici corporee variabili, dal 10% a oltre il 50%, interessando arti, tronco e volto.

Un elemento di particolare preoccupazione è rappresentato dai danni polmonari, conseguenti all’inalazione di fumo e sostanze tossiche, che impongono ventilazione meccanica e monitoraggio costante della funzione respiratoria.

Il ricorso a sedazione profonda è una necessità clinica per gestire il dolore e l’ansia, ma rende la prognosi inizialmente riservata, oscurando la possibilità di previsioni immediate.

Il percorso di cura per ciascun paziente si configura come una sfida multidisciplinare, che trascende i confini della terapia intensiva e richiede l’apporto congiunto di chirurghi plastici, anestesisti, rianimatori, pneumologi e specialisti in fisiatria e nutrizione clinica.

La riabilitazione, che inizierà una volta stabilizzata la condizione acuta, sarà lunga e complessa, mirata a recuperare la funzionalità fisica, emotiva e psicologica.

La ricostruzione chirurgica, che potrebbe protrarsi per mesi o addirittura anni, si prefigge di minimizzare le cicatrici e di ripristinare l’aspetto e la funzione degli organi compromessi.

L’impegno di Niguarda non si limita all’assistenza dei pazienti presenti, ma si proietta verso una possibile estensione del supporto a un ulteriore individuo attualmente ricoverato a Zurigo, la cui instabilità clinica impedisce al momento il trasferimento.

L’ospedale si mantiene in stato di allerta, pronto ad accogliere ulteriori feriti e a fornire supporto specialistico, testimoniando un senso di responsabilità e solidarietà che si estende oltre i confini regionali.

Questa emergenza sottolinea la necessità di coordinamento internazionale e di protocolli di gestione delle catastrofi, per garantire la migliore assistenza possibile a chi ne è stato colpito.