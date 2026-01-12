Niguarda, famiglie in attesa: il peso del silenzio e la richiesta di verità.

La comunità dei familiari dei feriti, profondamente segnata da un trauma collettivo, si ritrova al Niguarda, tra sgomento e interrogativi.

A dodici giorni dagli arresti, un’attesa carica di ansia pervade il gruppo, amplificata dalla mancanza di indagati a Crans-Montana, come ha evidenziato Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei dodici giovani ricoverati nell’ospedale milanese.

Questo silenzio istituzionale, questa apparente stasi nell’avvio delle procedure legali, acuisce un senso di precarietà e di incertezza.

Non si tratta semplicemente di un ritardo burocratico, ma di un elemento che incide profondamente sulla percezione di giustizia e di tutela per le vittime e le loro famiglie.

Ogni giorno che passa senza un’indagine formale e avviata alimenta speculazioni, dubbi e una sensazione di abbandono.

La rinuncia a costituirsi parte civile, sebbene motivata dalla volontà di evitare ulteriori complicazioni emotive e procedurali, riflette una stanchezza profonda e un disincanto crescente.

L’esperienza del trauma, già gravosa di per sé, si carica di un peso aggiuntivo se l’auspicata ricerca di responsabilità e di chiarimenti si rivela lenta e opaca.

Si percepisce, quindi, un desiderio imperioso di trasparenza e di velocità nei processi investigativi.

I familiari non cercano vendetta, ma risposte.

Vogliono comprendere le dinamiche che hanno portato a questa tragedia, accertare eventuali negligenze o errori, e soprattutto, vogliono la garanzia che eventi simili non possano ripetersi.

La vicenda pone interrogativi più ampi sulla gestione delle calamità e sulla responsabilità delle istituzioni.

Quali protocolli di sicurezza erano in atto? Sono stati rispettati? Quali misure sono state adottate per garantire l’incolumità dei partecipanti? La mancanza di risposte concrete alimenta il dubbio che la sicurezza sia stata compromessa, mettendo a rischio la vita di giovani.

La solidarietà tra i familiari, testimoniata dalla loro presenza unita al Niguarda, rappresenta un baluardo contro la disperazione.

Ma la speranza che la giustizia faccia il suo corso è strettamente legata alla rapidità e all’efficacia delle indagini.

L’attesa, in questo momento, è un fardello pesante da sopportare.