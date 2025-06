Nord Italia: Accordi per una Rete Ferroviaria Integrata

Un significativo passo avanti verso una rete ferroviaria più integrata e efficiente per il Nord Italia è stato compiuto oggi a Tortona, luogo strategico per la sua posizione nodale lungo la spina dorsale ferroviaria. Al tavolo di confronto, coordinato dall’assessore ai Trasporti ligure Marco Scajola, hanno partecipato i colleghi piemontese Marco Gabusi e lombardo Franco Lucente, insieme ai vertici di Trenitalia, Rfi, Trenord e dell’Agenzia per la mobilità piemontese.L’iniziativa, frutto di mesi di interlocuzioni con Piemonte e Lombardia, mira a definire una programmazione ferroviaria condivisa, andando oltre i confini regionali per costruire un sistema di mobilità più coeso e performante. Il focus primario è il potenziamento dei collegamenti tra le tre regioni, un’area storicamente intrecciata da relazioni economiche e sociali profonde, e il miglioramento dell’accessibilità per pendolari, studenti e visitatori.L’ambizione della Liguria non si limita al rafforzamento dei collegamenti Genova-Milano, ma include anche la facilitazione degli spostamenti per i numerosi residenti in Lombardia e Piemonte che frequentano la regione ligure. Si punta a un’infrastruttura più agile e confortevole, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e diversificato.Per il Piemonte, questo accordo rappresenta un’opportunità cruciale per superare le barriere territoriali e rafforzare l’identità regionale. Un collegamento più diretto tra il cuore del Monferrato e Torino, e con Milano, significa garantire pari accesso ai servizi e stimolare lo sviluppo economico di aree spesso marginalizzate.La visione condivisa si concentra sul “cittadino al centro”, offrendo soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita e promuovere un senso di appartenenza a un sistema di mobilità sempre più connesso. Questo approccio si traduce in una maggiore attenzione alla pianificazione del territorio e alla sostenibilità ambientale.La collaborazione sinergica tra Lombardia, Liguria e Piemonte, insieme all’impegno attivo degli operatori ferroviari, ha permesso di raggiungere risultati tangibili. L’obiettivo primario della Lombardia è ampliare le connessioni di Milano con Genova e il basso Piemonte, offrendo un servizio all’altezza delle aspettative degli utenti e in linea con le più moderne tecnologie. Il trasporto ferroviario, lungi dall’essere un semplice mezzo di locomozione, è riconosciuto come una risorsa strategica per l’intero Paese, capace di contribuire alla crescita economica e alla coesione sociale.Per formalizzare gli accordi raggiunti e avviare la fase di pianificazione operativa, le tre regioni si impegnano a sottoscrivere un protocollo d’intesa entro il mese di luglio. Questo documento costituirà la base per le successive attività di programmazione del quadro orario ferroviario, con l’obiettivo di tradurre le intenzioni in azioni concrete e misurabili. Si auspica che questa collaborazione regionale possa fungere da modello per altre aree del Paese, promuovendo un approccio integrato e sostenibile alla mobilità.