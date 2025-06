Nuova analisi nel caso Garlasco: sotto esame 17 fogli chiave.

Le indagini nel caso Garlasco, avvolto da un’ombra di mistero che persiste nonostante gli anni trascorsi, proseguono con un’analisi meticolosa e progressiva dei materiali rinvenuti. A seguito di una prima fase di acquisizione e messa in sicurezza di diversi elementi di prova, inclusi quelli recuperati da contenitori destinati all’indifferenziata rinvenuti presso l’abitazione della famiglia Poggi, il team di consulenti tecnici e periti incaricati sta focalizzando l’attenzione su un corpus di reperti di particolare rilevanza: 17 fogli di acetato.Questi fogli, estratti da un totale di 34 che contengono tracce potenzialmente utili, rappresentano una componente cruciale della ricostruzione degli eventi. La loro analisi, che si svolgerà in queste ore nella questura di Milano, non è finalizzata a una conclusione immediata, ma a un’esplorazione approfondita delle impronte ivi presenti. Si tratta di un’operazione delicata, che richiede competenza e strumenti all’avanguardia, al fine di estrarre informazioni il più possibile dettagliate e inequivocabili.La scelta di concentrarsi su questi 17 fogli, anziché analizzare immediatamente l’intero lotto di 34, suggerisce una gerarchia di priorità nella valutazione delle tracce. Potrebbe essere che i primi fogli esaminati abbiano rivelato risultati negativi o che richiedessero ulteriori chiarimenti, lasciando questi 17 come la chiave per nuove piste investigative.L’analisi delle impronte non si limiterà alla semplice identificazione o esclusione di possibili responsabili. Si cercherà di ricostruire il percorso del materiale su cui le impronte sono state lasciate, ipotizzando possibili scenari e ricostruendo la sequenza degli eventi. L’attenzione sarà rivolta alla natura delle impronte stesse – digitali, di calzature, o di oggetti – e al loro posizionamento relativo all’interno degli ambienti cruciali del caso.Il procedimento, per sua natura, è complesso e richiede una valutazione critica di ogni singolo elemento. I risultati ottenuti saranno sottoposti ad un rigoroso esame comparativo con i dati già acquisiti durante le indagini, al fine di verificare la coerenza delle ricostruzioni e di individuare eventuali incongruenze che potrebbero indicare nuove aree da esplorare.Questo nuovo esame dei reperti, seppur legato a una fase investigativa già ampiamente documentata, apre a nuove possibilità di approfondimento e, potenzialmente, di revisione delle ipotesi precedentemente formulate, nel tentativo di fare luce su un caso che continua a interrogare l’opinione pubblica. L’operazione sottolinea l’importanza di un approccio scientifico e metodologico anche a distanza di anni, nella ricerca della verità e della giustizia.