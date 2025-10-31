Nuova indagine a Brescia: gli avvocati difendono Andrea Sempio

La recente attività investigativa in corso a Brescia solleva interrogativi complessi e richiede un’analisi accurata, soprattutto in relazione alla posizione del nostro cliente, Andrea Sempio.

È fondamentale, fin da subito, chiarire che i fatti oggetto di queste nuove indagini, datati a dieci anni di distanza dagli eventi per i quali Giuseppe Sempio è al momento sotto esame, non presentano alcun collegamento diretto con la posizione del nostro assistito.

Le accuse formulate a Giuseppe Sempio in questa nuova fase non vengono, neanche ipoteticamente, attribuite ad Andrea, e pertanto non sussistono elementi che possano in alcun modo influenzare o contaminare l’indagine che lo riguarda.

La distinzione temporale e fattuale è cruciale.

Non si tratta di un’estensione del caso preesistente, ma di un’indagine parallela, con dinamiche e responsabilità presumibilmente distinte.

È un principio cardine nel diritto processuale che la presunzione di innocenza sia salvaguardata e che un individuo non possa essere compromesso da accuse che non gli sono direttamente imputabili.

Qualsiasi tentativo di collegare le due indagini, senza solide basi probatorie, sarebbe non solo improprio ma potenzialmente dannoso per la corretta amministrazione della giustizia.

Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, incaricati della difesa di Andrea Sempio, ritengono doveroso, in questa circostanza, adottare una posizione di rigorosa separazione.

La posizione del nostro cliente è ben definita e basata su elementi concreti, che non necessitano di essere messi in relazione con vicende estranee.

La trasparenza e l’accuratezza sono imperativi, e per questo motivo, non intendiamo fornire commenti o valutazioni riguardo alle accuse formulate a Giuseppe Sempio.

Concentriamo esclusivamente le nostre energie nella difesa della posizione di Andrea, assicurandoci che i suoi diritti siano pienamente rispettati e che la sua reputazione sia preservata.

La complessità di una vicenda giudiziaria di questa portata impone un’attenzione scrupolosa alla separazione delle responsabilità e alla valutazione indipendente delle prove.

La nostra priorità assoluta è garantire che l’indagine su Andrea Sempio si svolga nel rispetto delle norme processuali e che sia basata su elementi di prova tangibili e pertinenti.

Ci riserviamo il diritto di esaminare attentamente qualsiasi tentativo di accostare le due posizioni e di sollevare eventuali obiezioni qualora riteniamo che tale accostamento sia infondato o pregiudizievole.

La chiarezza e la precisione sono le nostre armi per assicurare una difesa equa e completa.