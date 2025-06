Nuova Indagine Chiara Poggi: DNA e Scienza al Microscopio

La riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, quindici anni dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, configura un punto di svolta nell’inchiesta e inaugura una fase cruciale che si svilupperà nei prossimi mesi tra le aule della Questura di Milano. Questa nuova indagine, promossa dalla Procura di Pavia, si distanzia radicalmente dalle precedenti, non per una revisione delle dinamiche dell’accaduto, bensì per un’impronta metodologica orientata all’approfondimento e alla verifica di elementi scientifici precedentemente considerati marginali o insufficienti.L’asse portante di questa ripresa investigativa è rappresentato dall’analisi forense, con un focus particolare su reperti genetici e tracce biologiche. Si tratta di un’indagine che si nutre di progressi tecnologici compiuti nel campo della scienza forense, che permettono di estrarre informazioni da campioni anche minimi e di applicare metodologie di comparazione più sofisticate rispetto a quelle disponibili all’epoca dei primi accertamenti. L’attenzione si concentra ora su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, figura che, pur essendo stata precedentemente indagata, viene ora ripescata nell’ambito di un’indagine che mira a ricostruire, attraverso l’analisi del DNA e delle impronte, un quadro più completo e dettagliato degli eventi che portarono alla tragica scomparsa di Chiara.Questo non significa necessariamente una revisione della colpevolezza di Stasi, ormai condannato in via definitiva, ma piuttosto un tentativo di chiarire aspetti oscuri e di eliminare dubbi irrisolti, aprendo potenzialmente a nuove interpretazioni dei fatti e a una più precisa ricostruzione della sequenza degli eventi. La riapertura delle indagini solleva interrogativi complessi, riguardanti la responsabilità di diverse figure e la possibilità di nuove rivelazioni che potrebbero ridisegnare il contesto dell’intera vicenda. Il ruolo della scienza forense, in questo scenario, si rivela quindi centrale, come strumento di verità e di giustizia, in grado di illuminare un caso che, a distanza di anni, continua ad essere avvolto da ombre e da zone d’ombra. L’esito di questa nuova fase investigativa avrà un impatto significativo non solo per le persone coinvolte, ma anche per l’intero sistema giudiziario, ponendo l’attenzione sulla costante evoluzione delle tecniche scientifiche e sulla loro importanza nella ricerca della verità.