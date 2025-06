Nuova svolta nel caso di Garlasco: impronte su un brick riaprono indagini

Nel corso dell’articolata attività istruttoria relativa al caso di Garlasco, un elemento apparentemente marginale – una traccia riscontrata sull’etichetta di un brick di tè freddo recuperato tra i rifiuti – ha innescato un nuovo, complesso nodo interpretativo. L’incidente probatorio, condotto sotto la direzione della giudice per le indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, e a seguito di istanza presentata dalla Procura, si è focalizzato sull’analisi di reperti precedentemente ritenuti privi di significato.Le prime osservazioni, effettuate con strumentazione standard e illuminazione specifica, non avevano evidenziato la presenza di tracce papillari chiaramente identificabili. Tuttavia, l’ulteriore esame ha reso necessaria una valutazione più approfondita, suggerendo la possibilità di un’impronta latente, un’ipotesi che ha immediatamente sollevato riserve da parte della difesa di Andrea Sempio. Quest’ultima ha espresso la ferma intenzione di opporsi a qualsiasi ulteriore accertamento che si discosti dalla procedura originariamente stabilita, ovvero quella limitata all’analisi genetica.La decisione di concentrarsi sull’analisi del DNA, piuttosto che sulle impronte digitali, era stata preannunciata in precedenza, durante l’udienza di maggio, e riflette una strategia difensiva volta a limitare l’ambito dell’indagine. La proposta di utilizzare polveri specifiche per esaltare tracce potenzialmente invisibili ha generato un acceso dibattito, culminato nella contestazione da parte della difesa, che ha sottolineato la necessità di un incidente probatorio esplicitamente dedicato all’analisi dattiloscopica, qualora venissero rilevate impronte.La questione sollevata dall’avvocata Angela Taccia, e la conseguente necessità di definire i confini delle competenze tecniche e giuridiche, evidenzia la complessità metodologica e interpretativa che caratterizza le indagini scientifiche in ambito forense. L’utilizzo di tecniche avanzate, come l’analisi delle impronte latenti, implica una rigorosa valutazione della loro validità probatoria e del potenziale impatto sulla ricostruzione dei fatti.È significativo notare che la fase di campionamento di ieri non ha interessato tutti i reperti indicati nell’elenco, tra cui spiccano un frammento del tappetino del bagno e un cucchiaino, elementi potenzialmente rilevanti per la ricostruzione della scena del crimine. La loro esclusione dall’analisi attuale suggerisce una priorità strategica nella selezione dei reperti da sottoporre a indagine, una scelta che alimenta ulteriori interrogativi e potenziali sviluppi nell’ambito dell’istruttoria. La vicenda pone, inoltre, interrogativi cruciali riguardo al bilanciamento tra l’esigenza di accertamento della verità e il diritto alla difesa, in un contesto in cui le nuove tecnologie forensi offrono strumenti di indagine sempre più sofisticati, ma anche potenzialmente più controversi.