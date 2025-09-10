Nuova svolta nel caso Poggi: scoperte impronte digitali sconvolgenti.

L’indagine sulla tragica vicenda di Chiara Poggi, ancora avvolta da un manto di incertezze a distanza di quasi due decenni, ha subito un’inattesa svolta.

Un’ispezione tecnica, condotta nell’ambito di un incidente probatorio disposto dal giudice per le indagini preliminari di Pavia, la dottoressa Daniela Garlaschelli, ha portato alla luce dettagli forensi precedentemente trascurati: la scoperta di otto impronte digitali sui reperti sequestrati nell’abitazione di Garlasco.

Queste impronte, rinvenute sui resti di una colazione congelata nel tempo e sigillata durante le prime fasi dell’inchiesta, rappresentano un elemento dirompente nel puzzle investigativo.

Sei di queste impronte sono state identificate sul sacchetto contenente cereali, mentre le restanti due si trovano sulla confezione della spazzatura.

Significativamente, l’analisi non ha rilevato tracce digitali né sulla confezione di Estathé, la bevanda alla pesca, né sulla scatola dei biscotti.

La rilevanza di questa nuova evidenza trascende la mera identificazione di presunte impronte.

La loro presenza solleva interrogativi fondamentali sul grado di manipolazione dei reperti e sulla possibilità che individui diversi da Chiara Poggi abbiano avuto accesso alla colazione in questione, potenzialmente alterando la scena del crimine.

La precisione con cui i reperti sono stati conservati nel corso degli anni, nonostante le complesse procedure legali, ha permesso la sopravvivenza di queste delicate tracce biologiche, offrendo ora agli inquirenti un’opportunità inedita.

La successiva fase cruciale sarà dedicata a un’analisi comparativa delle impronte rinvenute.

Gli esperti forensi dovranno procedere a un confronto minuzioso con i database delle impronte digitali, cercando di identificarne l’appartenenza.

L’identificazione di un individuo specifico potrebbe rivelare connessioni inaspettate e fornire una direzione investigativa precedentemente inesplorata.

Allo stesso tempo, l’impossibilità di attribuire le impronte a soggetti noti potrebbe spingere gli inquirenti a riesaminare le ipotesi investigative e a considerare nuove piste.

Questa scoperta, seppur apparentemente marginale, ha il potenziale di riaprire il dibattito sulla dinamica della scomparsa di Chiara Poggi, offrendo la speranza di far luce sulla verità e di fornire risposte alla famiglia della giovane donna e all’intera comunità di Garlasco.

La cautela e la rigore scientifico saranno elementi imprescindibili per evitare interpretazioni affrettate e per garantire che le nuove evidenze vengano utilizzate in modo responsabile e costruttivo.