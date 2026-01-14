Nuovo Direttore alla Polizia Ferroviaria Lombarda: Luigi Mitola al Comando

Il Compartimento Polizia Ferroviaria della Lombardia accoglie un nuovo Direttore: Luigi Mitola, un dirigente con un curriculum professionale solido e una comprovata esperienza nel servizio di pubblica sicurezza.

- PUBBLICITA -

La sua nomina segna un punto di snodo strategico per la sicurezza del trasporto ferroviario in una regione cruciale per l’economia e la mobilità italiana.

Nato a Roma, il percorso umano e professionale di Mitola è profondamente legato alla città di Torino, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1991, gettando le basi per una carriera dedicata alla tutela dell’ordine e della legalità.

L’ingresso in Polizia, avvenuto nel 1996, ha rappresentato la concretizzazione di una vocazione che lo ha portato a maturare competenze specifiche e a ricoprire ruoli di crescente responsabilità.

La sua ascesa all’interno del corpo di Polizia è stata costellata da incarichi chiave.

Divenuto Primo Dirigente nel 2015, Mitola ha guidato con competenza e dedizione l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, un settore nevralgico per la gestione di emergenze e la prevenzione di reati in ambito urbano.

Successivamente, ha assunto la direzione della Squadra Mobile di Torino, un’unità operativa specializzata nella lotta alla criminalità organizzata e alla repressione di reati complessi, dimostrando capacità di leadership e un profondo senso di responsabilità.

Il ruolo di Vicario del Questore di Torino, ricoperto dal primo marzo 2024, ha rappresentato un’ulteriore tappa fondamentale nel suo percorso professionale, fornendogli una visione d’insieme delle dinamiche operative e strategiche della sicurezza pubblica a livello provinciale.

Questa esperienza si rivela particolarmente preziosa nell’attuale incarico, data la complessità e l’importanza del sistema ferroviario lombardo.

L’assegnazione di Mitola al Compartimento Polizia Ferroviaria della Lombardia sottolinea l’importanza attribuita alla sicurezza del trasporto ferroviario, un sistema vitale per l’economia, la connettività e la mobilità di milioni di cittadini.

La sua esperienza nella prevenzione, nella gestione delle emergenze e nella lotta alla criminalità, unita a una solida preparazione giuridica, lo rendono un punto di riferimento per affrontare le sfide complesse che attendono il compartimento, dall’aumento dei controlli alla lotta del crimine specifico del trasporto ferroviario, fino alla garanzia della sicurezza dei passeggeri e del personale.

La sua nomina è un segnale di continuità e innovazione, volto a rafforzare la presenza e l’efficacia della Polizia Ferroviaria sul territorio lombardo.