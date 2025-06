Nuovo Orario Ferroviario in Lombardia: Più Collegamenti e Servizi

L’imminente orario estivo ferroviario in Lombardia, entrante in vigore il 15 giugno, segna un’evoluzione significativa nell’offerta di mobilità regionale, volta a rispondere alle crescenti esigenze di flussi turistici, pendolari e collegamenti transfrontalieri. Un elemento cardine di questa riorganizzazione è l’incremento sostanziale dei collegamenti tra Milano e l’aeroporto di Malpensa, con una frequenza passante da un’ora a mezz’ora durante le ore serali e notturne. Questo investimento strategico riflette la crescente vocazione turistica e business della Lombardia, cruciale per il suo sviluppo economico e la sua immagine internazionale.L’attenzione alla connettività non si limita alla direttrice Malpensa, ma si estende a diverse aree della regione. Si registra un aumento dei collegamenti da e per Arona, con particolare enfasi nei giorni festivi, potenziando l’accessibilità al Lago Maggiore e alle sue località turistiche. Parallelamente, si assiste a un miglioramento dei collegamenti tra Cremona e Treviglio, con l’introduzione di due corse giornaliere, una al mattino e una alla sera, che prolungano il percorso fino a Milano, agevolando i pendolari di queste aree. Anche la linea Brescia-Cremona beneficia di un incremento di otto corse nei giorni festivi, ampliando l’offerta di trasporto.Queste modifiche arrivano in un contesto complesso, caratterizzato da un’intensiva attività di manutenzione e potenziamento infrastrutturale da parte di RFI. In questo scenario, l’impegno congiunto di Regione Lombardia e Trenord si è concretizzato in un piano organico volto a minimizzare l’impatto dei lavori e a garantire un servizio ferroviario efficiente e capillare. L’investimento complessivo testimonia una visione strategica che pone il trasporto pubblico locale al centro delle politiche regionali, con un sistema che ogni giorno gestisce un volume impressionante di passeggeri: oltre 4 milioni, di cui quasi 3,6 milioni su rotaia, rappresentando una quota rilevante del trasporto nazionale.L’attenzione all’evoluzione delle esigenze di mobilità non si arresta con l’estate. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il 15 settembre, saranno introdotte ulteriori modifiche, tra cui nuove corse serali sulle linee S13 Pavia-Garbagnate e Milano-Varese-Porto Ceresio. Un’ulteriore priorità è rappresentata dall’intensificazione dei collegamenti transfrontalieri verso il Ticino e Locarno, con corse anticipate al mattino e prolungamenti serali che raggiungono Biasca e Bellinzona, facilitando gli scambi economici e culturali con la Svizzera. La linea Milano Cadorna-Novara Nord, infine, sarà arricchita da una nuova corsa serale, migliorando l’accessibilità a questa importante area del nord Italia. L’insieme di queste iniziative consolida il ruolo della Lombardia come nodo cruciale per la mobilità regionale e transfrontaliera.