NutriFuturo: Benessere in Gioco per i Bambini

“NutriFuturo: Viaggio nel Regno del Benessere” è il progetto innovativo lanciato dalla Fondazione Umberto Veronesi ETS, un’esperienza digitale interattiva pensata per i bambini e le bambine tra gli 8 e i 12 anni, un’età cruciale per l’assunzione di abitudini salutari durature.

Più che un semplice gioco, si tratta di un ecosistema educativo virtuale, un arcipelago di isole tematiche ognuna dedicata a un aspetto fondamentale del benessere: dalla scienza della nutrizione all’importanza dell’attività fisica, dalla gestione dello stress alla comprensione del rapporto tra alimentazione e sostenibilità ambientale.

L’iniziativa emerge da una crescente preoccupazione: in Italia, quasi un terzo dei bambini in età scolare presenta un peso eccessivo, un campanello d’allarme che evidenzia la necessità urgente di intervenire con strategie preventive mirate.

La prevenzione di patologie croniche, quali il diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro, passa inevitabilmente attraverso la promozione di scelte alimentari consapevoli e stili di vita attivi fin dalla tenera età.

Presentato in occasione del Milan Urban Food Policy Pact Global Forum, un evento di rilevanza internazionale che celebra un decennio di impegno per la sicurezza alimentare urbana, “NutriFuturo” mira a integrare l’educazione alimentare all’interno dei programmi scolastici, affiancandosi all’impegno dei docenti e fornendo strumenti didattici complementari per coinvolgere attivamente anche le famiglie.

L’accesso alla piattaforma digitale è previsto a partire da ottobre 2025, con un approccio che combina le attività in classe con risorse digitali fruibili a casa, creando un percorso di apprendimento continuo e personalizzato.

“La scienza, con le sue evidenze costantemente aggiornate, deve diventare un faro che guida le nostre scelte quotidiane,” afferma Monica Ramaioli, Direttore Generale della Fondazione.

“Formare cittadini informati e responsabili fin dalla giovane età è un investimento imprescindibile per il futuro della nostra società, contribuendo a costruire comunità più sane, resilienti e consapevoli.

”L’approccio pedagogico di “NutriFuturo” si basa sull’utilizzo di un linguaggio accessibile e di un’esperienza immersiva, volta a trasformare concetti complessi in momenti di scoperta e divertimento.

Atleti di alto livello come Valentina Trapletti, e figure di spicco dell’amministrazione comunale, guidati dalla visione scientifica della biologa nutrizionista Elena Dogliotti, supervisore scientifico del progetto, hanno contribuito a sottolineare l’importanza di un approccio olistico al benessere.

La nutrizione non è solo una questione di calorie e macronutrienti, ma un elemento chiave per la salute fisica e mentale, strettamente intrecciato con la sostenibilità del pianeta.

Le scelte alimentari che facciamo oggi determinano non solo il nostro benessere individuale, ma anche la salute dell’ecosistema che ci ospita, richiedendo un cambio di paradigma verso un modello più responsabile e consapevole.

Il gioco e l’interattività rappresentano strumenti potenti per veicolare questi messaggi complessi, rendendoli accessibili e memorabili per le nuove generazioni.