Omicidio a Bologna: la fuga del croato Jelenic tra treni e ospedale

La vicenda che coinvolge Marin Jelenic, cittadino croato di 36 anni, si snoda attraverso un complesso intreccio di eventi che hanno gettato un’ombra di sgomento sulla regione Lombardia e sulla rete ferroviaria nazionale.

- PUBBLICITA -

L’uomo, ora in custodia con l’accusa di aver brutalmente assassinato Alessandro Ambrosio, un giovane capotreno di 34 anni, ha visto la sua fuga, apparentemente pianificata con precisione, interrotta da un’incalzante indagine che ha ricostruito i suoi movimenti post-omicidio.

L’omicidio, consumatosi a Bologna il 5 gennaio, ha dato il via a una caccia all’uomo che ha visto la collaborazione tra le Squadre Mobili di Milano e Bologna, unitamente alla Polfer (Polizia Ferroviaria), nell’esplorazione di piste e nell’analisi meticolosa delle immagini di sorveglianza.

La fuga di Jelenic, inizialmente percepita come una dimostrazione di acume criminale, si è rivelata un labirinto di connessioni documentate che hanno permesso agli investigatori di ricostruirne ogni passo.

Il percorso di fuga ha preso avvio con un’improbabile sanzione amministrativa: Jelenic è stato fatto scendere da un treno a Fiorenzuola per mancanza di biglietto.

Questo episodio, apparentemente marginale, si è poi rivelato un elemento chiave nella cronologia degli eventi.

A bordo del convoglio successivo, l’uomo ha raggiunto Milano Centrale, dove le telecamere a circuito chiuso lo hanno immortalato mentre usciva dalla stazione.

Il suo successivo spostamento è risultato ancora più inatteso: salito su un tram della linea 4, ha attraversato la città fino a raggiungere l’ospedale Niguarda.

Qui, in una sala d’aspetto, ha trascorso la notte, in un contesto che contrasta nettamente con la gravità del crimine commesso.

La scelta di un ospedale, luogo simbolo di cura e assistenza, aggiunge un ulteriore livello di ambiguità e solleva interrogativi sulla possibile intenzione di mascherare le ferite riportate durante l’aggressione o di sfruttare la struttura per ottenere assistenza medica.

La vicenda pone interrogativi profondi sul profilo psicologico dell’accusato, sui motivi che lo hanno spinto ad agire in modo così violento e sulla sua capacità di agire con apparente calma e razionalità dopo aver commesso un atto di tale gravità.

Le indagini proseguono per chiarire il movente dell’omicidio e per ricostruire la storia personale di Marin Jelenic, al fine di comprendere le dinamiche che hanno portato a questo tragico epilogo.