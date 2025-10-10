Ondate di rabbia: la polizia tra proteste e tensioni sociali.

La recente ondata di contestazione sociale che ha investito le piazze italiane, in particolare Milano, rappresenta una sfida complessa per le istituzioni e, in modo cruciale, per le forze di polizia.

Come osservato dal Questore Megale durante il convegno “Il racconto della stampa – Polizia e ordine pubblico tra percezione e realtà”, le forze dell’ordine si sono trovate ad operare come un “parafulmine” per una rabbia sociale dirompente, un sentimento che ha superato le capacità di gestione consolidate.

La manifestazione di questa frustrazione non è semplicemente un fenomeno spontaneo.

Si tratta di un sintomo di tensioni profonde e plurime, alimentate da una combinazione di fattori socio-economici preesistenti e dall’intensificazione del conflitto israelo-palestinese.

Quest’ultimo, in particolare, ha agito da catalizzatore, amplificando e concentrando il malcontento latente.

L’esplosione di rabbia, riversata sulle forze dell’ordine, non è un evento isolato ma l’esito di un processo di radicalizzazione sottostante, un cambiamento qualitativo rispetto alle precedenti manifestazioni pro-Palestina, che raramente superavano un migliaio di partecipanti e che si svolgevano in un clima di relativa pacifica convivenza.

L’aumento esponenziale della partecipazione, e la conseguente intensificazione della tensione, suggeriscono un fenomeno più articolato di una mera protesta politica.

Dietro le istanze legate alla questione palestinese si celano, secondo l’analisi del Questore, un’ampia gamma di rivendicazioni sociali, un dissenso generalizzato nei confronti del sistema che ha trovato, in questa emergenza internazionale, un pretesto e un amplificatore.

Si tratta di una generazione, in particolare, che si sente esclusa, marginalizzata, e che trova nella condivisione di un’istanza di giustizia globale un modo per esprimere la propria frustrazione e il proprio senso di impotenza.

L’evoluzione della gestione di queste manifestazioni è passata da un approccio prevalentemente dialogante a una situazione in cui la presenza numerosa e la carica emotiva dei manifestanti rendono più difficile l’interazione e aumentano il rischio di escalation. L’intervento delle forze dell’ordine, inevitabilmente, si trova a bilanciare la tutela dell’ordine pubblico con il rispetto del diritto di manifestare, una linea sottile che diventa ancora più critica in contesti di forte tensione emotiva.

La capacità di interpretare i segnali, di prevedere l’evoluzione degli eventi e di agire con professionalità e contenimento diventa quindi cruciale per evitare un’ulteriore radicalizzazione e per favorire un ritorno alla normalità.

La sfida, per le istituzioni, non è solo quella di gestire l’emergenza, ma anche di comprendere le cause profonde del malcontento e di intraprendere azioni concrete per affrontare le disuguaglianze e le frustrazioni che alimentano queste proteste.