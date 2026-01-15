Osteopata condannato: vent’anni per violenze su pazienti, tra cui minori.

Un uomo di 52 anni, osteopata di origine albanese e residente a Bologna, ha ricevuto una condanna a vent’anni di reclusione emessa dalla Corte d’Assise di Brescia, a seguito di un processo complesso e doloroso che ha coinvolto accuse di violenza sessuale aggravata.

I fatti, risalenti a diversi episodi verificatisi in Franciacorta, nel Bresciano, hanno coinvolto un numero significativo di pazienti, tra cui anche minori, sollevando interrogativi profondi sulla natura del rapporto terapeutico e sui confini etici della professione.

L’udienza finale del processo, presieduta dal giudice Roberto Spanó, si è conclusa con la sentenza che sancisce la responsabilità dell’imputato.

Nel corso del procedimento, l’uomo ha costantemente negato le accuse, proponendo una narrazione alternativa degli eventi e manifestando profonda perplessità riguardo alle numerose denunce convergenti nel tempo e da parte di individui differenti.

La sua difesa ha focalizzato l’attenzione sulla difficoltà di comprendere le motivazioni alla base di un quadro accusatorio così ampio e sulla correttezza delle tecniche osteopatiche applicate, sostenendo che non avrebbero potuto dar luogo alle violenze contestate.

L’episodio pone una luce cruda sulla vulnerabilità dei pazienti, in particolare dei minori, all’interno di contesti di cura, dove la fiducia e la dipendenza dal professionista possono essere sfruttate in modo predatorio.

La sentenza, sebbene rappresenti un atto di giustizia nei confronti delle vittime, apre un dibattito cruciale sulla necessità di rafforzare i controlli e le misure di prevenzione all’interno delle professioni sanitarie, soprattutto quelle basate sul contatto fisico.

È essenziale promuovere una cultura della responsabilità e della trasparenza, incentivando la segnalazione di comportamenti inappropriati e garantendo la protezione delle persone più fragili.

La vicenda sottolinea, inoltre, la complessa interazione tra la necessità di tutelare la privacy professionale e l’imperativo di salvaguardare il diritto alla sicurezza e all’integrità fisica di tutti i pazienti.