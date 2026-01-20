Padre eroe dona rene e fegato: una bambina ritrova la speranza.

Un gesto di amore e scienza che riscrive il futuro di una bambina: un cittadino serbo di 37 anni si è distinto come pioniere nel nostro Paese, compiendo la prima donazione in vita combinata, un trapianto complesso che ha permesso a sua figlia, Sofija (nome fittizio), di ricevere un rene e una porzione di fegato.

L’intervento, eseguito presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, segna una svolta significativa nella gestione di patologie rare e multifattoriali, offrendo una speranza concreta laddove le terapie convenzionali si rivelavano insufficienti.

Sofija, di soli 7 anni, combatteva da tempo una malattia genetica devastante, una condizione rara che colpiva simultaneamente fegato e reni, condannandola a una dialisi perenne fin dall’età precoce di 4 anni.

La sua esistenza era assorbita da un regime dialitico estremamente gravoso: inizialmente, una dialisi peritoneale domiciliare, richiedente ben 13-18 ore giornaliere, successivamente integrata con emodialisi, che limitava drasticamente la sua autonomia e capacità di interagire con il mondo.

L’accumulo di tossine e la progressiva compromissione epatica, culminate in una cirrosi, avevano reso impossibile l’esecuzione di un trapianto renale isolato, complicando ulteriormente il percorso terapeutico.

L’atto eroico del padre ha permesso di superare questo ostacolo, aprendo una nuova era per la piccola.

La donazione combinata, un intervento delicatissimo che richiede una pianificazione meticolosa e un team medico altamente specializzato, rappresenta una sfida complessa dal punto di vista chirurgico e anestesiologico.

Il padre, sottoposto a rigorosi controlli e valutazioni, ha dimostrato di possedere la compatibilità biologica e la stabilità psicologica necessarie per affrontare un gesto così significativo.

“È una gioia immensa vedere nostra figlia ritrovare l’appetito e la voglia di giocare”, ha dichiarato il padre di Sofija, testimoniando la trasformazione radicale che l’intervento ha portato nella vita della bambina.

La sua energia, prima soffocata dalla malattia e dalle limitazioni imposte dalla dialisi, ora irrompe in un futuro finalmente libero da cateteri e riposi forzati.

L’opportunità di frequentare la scuola, di interagire con i coetanei, di vivere un’infanzia piena e spensierata, è un dono inestimabile.

L’iter che ha portato alla realizzazione del trapianto è stato complesso e rigoroso, guidato dai protocolli del Ministero della Salute Serbo e dalle normative italiane in materia di donazione di organi da vivente.

L’accertamento dell’idoneità del donatore e del ricevente, la valutazione della Commissione Regionale di Parte Terza e l’autorizzazione della Procura di Bergamo hanno garantito il rispetto dei diritti e della sicurezza di entrambi.

Questo processo, volto a prevenire qualsiasi forma di pressione o coercizione, sottolinea l’importanza di una scelta consapevole e informata da parte del donatore, preservando al contempo la dignità e la salute di tutti gli interessati.

La vicenda di Sofija e del suo papà incarna un potente messaggio di speranza, altruismo e progresso scientifico, offrendo un esempio luminoso di come la collaborazione internazionale e l’innovazione medica possano cambiare il corso di una vita.