Padre tra angoscia e speranza: la tragedia di Crans-Montana

Il dolore di un padre si manifesta come un fragile equilibrio tra angoscia e gratitudine.

- PUBBLICITA -

Umberto Marcucci, con la voce incrinata dalla disperazione e sollevato dal miracolo della vita, ha espresso il suo stato d’animo fuori dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverato Manfredi, suo figlio, tra i feriti della tragedia di Crans-Montana.

La scena si è dipinta con tratti di orrore e dramma: fiamme improvvise che hanno avvolto un locale affollato, giovani vite spezzate o sospese tra la vita e la morte.

Manfredi, sedicenne come molti altri presenti, ha subito ustioni estese, che interessano una porzione significativa del suo corpo – stimata tra il 30% e il 40%.

Nonostante la gravità delle lesioni, la sua stessa esistenza rappresenta una vittoria sulla distruzione.

“È stato colpito dalle fiamme mentre cercava di fuggire,” ha raccontato il padre, rievocando i momenti immediatamente successivi all’incendio.

L’immagine vivida che emerge è quella di una fuga disperata, resa ancora più agghiacciante dalle parole del padre, che ha assistito al tentativo di soccorso del figlio.

“Ci ho parlato mentre lo soccorrevo, insieme ad altre persone che lo hanno portato giù in ospedale.

”Manfredi versa in condizioni critiche, in coma e sottoposto a interventi chirurgici.

Il racconto del padre si fa ancora più straziante quando ripercorre le ultime parole del figlio, pronunciate subito dopo lo scoppio: “Papà, sto male, non so come fare, mi fanno male le mani.

” L’analogia con l’iconica fotografia della bambina vietnamita, le mani bruciate e tumefatte, offre una potente e terribile metafora del dolore collettivo e della sofferenza inflitta a quei giovani.

L’abbigliamento, una differenza apparentemente banale, ha rivelato una disparità di protezione: i ragazzi, con i jeans, hanno subito lesioni meno gravi alle gambe rispetto alle ragazze, intrappolate dalle gonne e dalle calze.

La dinamica dell’evento è stata descritta attraverso l’eco delle testimonianze: un grido di “fuoco” che si è propagato come un’onda d’urto, innescando un panico incontrollabile.

Il fuoco, impetuoso e devastante, si è rapidamente esteso, alimentato dal caos e dalla paura.

La tragedia, tuttavia, non si limita alle ferite fisiche.

L’incertezza e l’angoscia si amplificano con la scomparsa di tre amici di Manfredi, tra cui Riccardo Minghetti, giovane romano le cui famiglie attendono con il cuore in sospeso a Crans-Montana.

La speranza, seppur flebile, persiste nella possibilità che Riccardo sia tra i feriti non ancora identificati.

L’immagine dei feriti irriconoscibili evoca un senso di perdita profonda e di dolore condiviso, sottolineando la vastità e la complessità della tragedia di Crans-Montana, un evento che ha lasciato un segno indelebile nella comunità e nelle famiglie coinvolte.

Il dolore di un padre si fonde con la speranza di un miracolo, un faro nella notte più buia.