Palazzina degli Orafi: Un Tricolore per le Forze Armate e l’Italia.

In un gesto di profonda simbologia, la Palazzina degli Orafi, prestigiosa sede della Fondazione Fiera Milano, si veste a festa, illuminandosi con le vibranti tonalità del tricolore italiano a partire dalla mezzanotte del 4 novembre.

Questa illuminazione non è un mero atto celebrativo, ma una dichiarazione di impegno e riconoscimento nei confronti di coloro che, con abnegazione e competenza, vegliano sulla sicurezza e la prosperità del nostro Paese: le donne e gli uomini delle Forze Armate.

L’iniziativa si radica in una visione più ampia, quella che anima la Fondazione Fiera Milano, un’istituzione nata per incarnare i valori di coesione sociale, identità nazionale e solidarietà.

Questi principi, profondamente radicati nel tessuto culturale e produttivo italiano, guidano l’azione della Fondazione, orientandola verso il sostegno delle comunità e lo sviluppo del territorio.

La Palazzina degli Orafi, con la sua posizione strategica affacciata su Largo Domodossola, rappresenta un punto di convergenza tra la storia millenaria di Milano e la sua vocazione fieristica, motore di innovazione e dialogo internazionale.

Un gioiello architettonico del Novecento, il palazzo è un esempio superbo di stile liberty, frutto del talento dell’architetto Paul Vietti Violi, che ne curò la progettazione negli anni Venti, in collaborazione con il suo gemello e, in seguito, con il Padiglione 3, oggi magnificamente trasformato in Palazzo delle Scintille.

Queste prime costruzioni in muratura, erette nel 1923, segnarono l’inizio di una nuova era per la Fiera di Milano, ampliandone le capacità di accoglienza e rafforzandone il ruolo di piattaforma globale.

Oggi, la Palazzina degli Orafi ospita la Fondazione Fiera Milano, un organismo che riunisce le principali forze istituzionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole, cooperative e associative del territorio.

Questa convergenza di competenze ed esperienze consente alla Fondazione di svolgere un ruolo cruciale nel sostenere i settori produttivi che trovano nelle fiere il loro naturale palcoscenico.

L’attenzione è rivolta in particolare a quelle realtà che, con la loro capacità di innovazione e la qualità dei loro prodotti, promuovono il “Made in Italy” nel mondo, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e all’internazionalizzazione delle imprese italiane.

L’illuminazione tricolore è, quindi, un tributo non solo alle Forze Armate, ma anche a tutti coloro che, quotidianamente, contribuiscono alla forza e all’orgoglio della nazione.