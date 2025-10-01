Palmegiani per la difesa Sempio: nuova consulenza nell’indagine di Garlasco.

L’avvocato difensore di Andrea Sempio, nel delicato e complesso quadro dell’indagine riguardante l’omicidio di Garlasco, ha affidato l’incarico di consulenza a un nome di indiscussa autorevolezza nel panorama delle forze dell’ordine: Armando Palmegiani.

Ex commissario capo della Polizia di Stato, la cui carriera trentennale si è interamente sviluppata all’interno del laboratorio scientifico, Palmegiani ha recentemente lasciato il servizio, a febbraio, portando con sé un bagaglio di esperienza e competenze di inestimabile valore.

La sua nomina subentra a quella, recente, di Luciano Garofano, già comandante del R.

I.

S.

, che ha declinato l’incarico a causa di contrasti procedurali con il team difensivo.

Palmegiani non è un nome nuovo nelle indagini complesse.

Negli anni più recenti, il suo contributo si è concentrato nella sezione omicidi della Squadra Mobile di Roma, dove ha affiancato le indagini in casi di rilevanza nazionale e sensibilità mediatica.

La sua capacità di analisi e ricostruzione di dinamiche criminali si è manifestata in interventi cruciali, come il caso di Giandavide De Pau, l’uomo accusato di aver perpetrato una serie di omicidi a danno di tre donne nel 2022.

Parallelamente, ha partecipato alle indagini sul tragico femminicidio di Sara Di Pietrantonio, un evento che ha scosso profondamente la capitale nel 2016.

L’esperienza di Palmegiani non si limita agli omicidi: la sua competenza si estende anche al campo delle catastrofi umanitarie, come dimostra il suo coinvolgimento nel processo di identificazione delle vittime italiane disperse a seguito dello tsunami del 2004.

L’apporto di un professionista con il curriculum di Palmegiani rappresenta un elemento di significativo peso per la difesa di Sempio, che si trova ad affrontare un’inchiesta gravata da interrogativi ancora aperti e dalla necessità di una ricostruzione accurata e scientificamente solida degli eventi.

La sua conoscenza approfondita delle tecniche investigative, delle procedure peritale e delle dinamiche investigative complesse si prefigge di offrire una prospettiva critica e dettagliata, cruciale per garantire una difesa completa e basata su fondamenta scientifiche.