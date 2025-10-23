Pamela Genini: Funerali a Strozza, panchina rossa simbolo di lotta

La comunità di Strozza, in provincia di Bergamo, si prepara ad accogliere il doloroso saluto a Pamela Genini, la giovane donna di ventinove anni strappata alla vita dalla brutalità del compagno.

I funerali, programmati per le 10:30 nella chiesa parrocchiale, saranno caratterizzati da un profondo desiderio di rispetto e riservatezza da parte della famiglia.

Per questo, l’accesso ai mezzi di comunicazione sarà limitato a un’area designata, una terrazza esterna, in modo da preservare la sacralità del momento del commiato.

La celebrazione sarà preceduta, alle 10:00, dalla recita del Rosario, un momento di preghiera e riflessione collettiva.

La chiesa, simbolo di fede e speranza, si erge silenziosa di fronte a un sentimento di profondo cordoglio che pervade l’intera valle.

Un elemento significativo nel contesto di questo lutto è la presenza di una panchina rossa, un monito tangibile e costante nella lotta contro la violenza di genere.

Questa panchina, già presente da alcuni anni, ha assunto in questi giorni un significato ancora più intenso, diventando un luogo di spontaneo raccoglimento e di espressione del dolore collettivo.

Sulla panchina rossa, un ritratto sorridente di Pamela contrasta con la tristezza che avvolge il luogo.

Accanto alla foto, una citazione di Sant’Agostino, che invita alla riflessione sulla natura transitoria dell’esistenza, e una poesia dal titolo evocativo “La morte non è niente”, offrono un fragile conforto di fronte all’ineluttabile.

I fiori e le luci accese, offerti dai cittadini, creano un piccolo giardino di speranza e di memoria, un tributo a una vita spezzata e un appello silenzioso per un futuro più giusto e sicuro, dove la violenza non trovi più spazio.

La panchina rossa, in questo scenario, si erge a simbolo di una ferita aperta, ma anche di una volontà di non dimenticare e di agire per contrastare la violenza contro le donne.