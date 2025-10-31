Pandoro-gate: Casa del Consumatore respinge l’offerta di Chiara Ferragni

La vicenda pandoro-gate, al centro di un’indagine giudiziaria che vede coinvolta Chiara Ferragni, si arricchisce di un nuovo, significativo capitolo.

Casa del Consumatore, l’associazione che si è costituita parte civile nel processo, ha formalmente respinto l’offerta risarcitoria proposta dall’influencer, definendola “irrisoria” e priva di un vero valore risarcitorio o pedagogico.

La questione non ruota tanto sull’ammontare dei cinquemila euro offerti – somma che, di per sé, appare incongrua alla luce della gravità delle accuse e delle potenziali ripercussioni per i consumatori – quanto sulla natura dell’azione proposta da Casa del Consumatore come alternativa al risarcimento monetario.

L’associazione, infatti, aveva avanzato una richiesta ben più ampia: la rinuncia alla costituzione di parte civile e all’azione risarcitoria in cambio di un impegno concreto da parte di Chiara Ferragni.

Questo impegno consisteva nella realizzazione di uno o due contenuti digitali (reel social) volti a promuovere un’applicazione innovativa, sviluppata da Casa del Consumatore, dedicata alla tutela dei diritti dei consumatori e all’informazione in merito a prassi commerciali scorrette.

L’iniziativa di Casa del Consumatore, lungi dall’essere una mera strategia dilatoria o un tentativo di ottenere visibilità mediatica, si inserisce in una logica di sensibilizzazione e educazione al consumo responsabile.

L’associazione, infatti, ritiene che l’episodio del pandoro-gate, con le sue implicazioni di inganno e sfruttamento dell’immagine, abbia evidenziato una profonda lacuna nella consapevolezza dei diritti dei consumatori e nella trasparenza delle strategie di marketing digitale.

L’app in fase di sviluppo, concepita come strumento di empowerment per i consumatori, mira a fornire informazioni chiare e accessibili su contratti, garanzie, diritto di recesso e canali di reclamo.

La sua promozione attraverso un canale influente come Chiara Ferragni avrebbe rappresentato un’opportunità unica per raggiungere un vasto pubblico e incentivare un cambiamento culturale nella relazione tra aziende e consumatori.

Il rifiuto dell’offerta e la successiva presa di posizione di Casa del Consumatore segnalano una volontà di non transigere sui principi di tutela dei consumatori e di perseguire una giustizia non solo pecuniaria, ma anche pedagogica.

L’associazione intende, con questa azione, ribadire l’importanza di un’etica del marketing digitale trasparente e responsabile, capace di proteggere i consumatori da pratiche ingannevoli e di promuovere una cultura del consumo consapevole.

La vicenda, quindi, trascende la singola controversia legale, configurandosi come un campanello d’allarme sulla necessità di un maggiore controllo e una maggiore regolamentazione del marketing degli influencer e della comunicazione digitale in generale.