Paradice Music Festival: Musica, Ghiaccio e Natura tra le Alpi

Immerso nell’imponente scenario alpino, a 2.600 metri di altitudine sul Ghiacciaio Presena, tra le valli Camonica e Val di Sole, si rinnova Paradice Music Festival, un evento unico nel suo genere che trasforma l’esperienza musicale in un’avventura sensoriale.

Dal 10 gennaio al 4 aprile 2026, una serie di concerti esclusivi si svolgeranno all’interno del Paradice Dome, sotto la direzione artistica di Roberto Marzucchi, offrendo un programma di trenta appuntamenti – due a settimana – che celebra l’incontro tra musica, arte e natura.

- PUBBLICITA -

L’innovazione più affascinante del festival risiede nella creazione di strumenti musicali interamente intagliati nel ghiaccio, un processo che conferisce ai suoni timbri inusitati, profondi e suggestivi, evocativi di un’eco primordiale.

Questi strumenti, frutto di un connubio tra maestria artigianale e rispetto per l’ambiente, generano un’esperienza acustica irripetibile, amplificata dall’atmosfera rarefatta dell’alta quota.

Il cartellone 2026 presenta un ricco panorama di artisti affermati, tra cui Federico Poggipollini e The Crumars, Max Gazzè, che si esibirà in un doppio spettacolo, Saturnino affiancato da Moris Pradella e Leonardo Di Angilla (anch’essi in doppia replica), e Murubutu.

Accompagnando gli ospiti, la Paradice Orchestra e la Paradice Band offrono una proposta musicale eclettica, capace di spaziare dal rock energico al rilassato surf e reggae, passando per le sonorità evocative della musica irlandese e i successi intramontabili che hanno segnato gli anni ’80 e ’90.

La creazione degli strumenti in ghiaccio è affidata a un team di scultori locali, veri custodi di un’antica sapienza: Lino Mosconi, Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli.

Attraverso un paziente lavoro manuale, utilizzando sgorbie e scalpelli, modellano blocchi di acqua e neve naturale, trasformandoli in strumenti vibranti di un’estetica originale.

Un elemento di spicco dell’edizione 2026 è la riproduzione in ghiaccio di tre rivoluzionari strumenti ideati da Antonio Vandré Pioli, conosciuto artisticamente come Wandrè.

Si tratta della Rock Oval, una chitarra che ha recentemente riscosso un ampio successo grazie a Lucio Corsi al Festival di Sanremo; del basso Etrurian, un’opera d’arte concettuale che fonde elementi moderni con echi del passato; e della Brigitte Bardot, un modello iconico e ricercato tra i collezionisti.

Queste creazioni, reinterpretate in ghiaccio, ne amplificano la valenza artistica, testimoniando la capacità di unire innovazione tecnologica e profonda sensibilità estetica, in un contesto ambientale di straordinaria bellezza.