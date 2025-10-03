Parco Alan Kurdi: Milano onora la memoria di un simbolo.

Milano onora la memoria di Alan Kurdi, il bambino siriano divenuto tragico emblema di una crisi umanitaria globale, con un gesto che trascende la semplice intitolazione di un’area verde: il parco del Giambellino assume ora il suo nome, configurandosi come un luogo di riflessione, memoria e impegno civile.

La scelta, profondamente significativa, va ben oltre l’omaggio a un singolo individuo; si tratta di un richiamo all’intera vicenda migratoria, un monito urgente per una società che non può rimanere indifferente alle sofferenze altrui.

L’intitolazione non è un mero atto formale, ma un’occasione per ripercorrere le vicende che hanno portato alla sua tragica morte, affogato nel Mediterraneo insieme alla sua famiglia, mentre fuggiva da una guerra devastante.

Alan Kurdi non è solo un nome, ma il volto di un’emergenza complessa, alimentata da conflitti, disuguaglianze e ingiustizie che costringono intere popolazioni ad abbandonare le proprie case in cerca di sicurezza e dignità.

L’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, sottolinea con commozione la portata di questa iniziativa, evidenziando come la scelta di un parco giochi, un luogo dedicato all’infanzia e alla spensieratezza, sia un potente simbolo di speranza e un’accusa nei confronti di un mondo che non riesce a proteggere i più vulnerabili.

La vicinanza degli eventi che stanno devastando Gaza, con le immagini di sofferenza e la perdita di vite innocenti, amplifica ulteriormente il significato dell’omaggio, esortando la comunità a non dimenticare le responsabilità morali e sociali che la accomunano.

La giornata di inaugurazione non si è limitata alla cerimonia ufficiale, arricchita dall’interpretazione teatrale di Lella Costa, ma ha visto anche lo svolgimento di laboratori didattici rivolti agli studenti, guidati da ResQ, un’organizzazione che opera instancabilmente nel salvataggio dei migranti in mare.

Questi laboratori hanno offerto ai giovani l’opportunità di confrontarsi con il tema dell’accoglienza, di sviluppare un senso di empatia e di comprensione verso chi è costretto a lasciare la propria terra.

L’impegno non si esaurisce con l’inaugurazione.

Il parco del Giambellino si configura come un punto di riferimento per la comunità, con una festa pomeridiana e serale che coinvolgerà associazioni locali, organizzazioni umanitarie e cittadini.

Laboratori creativi, presentazioni di libri a tema, tavole rotonde e iniziative per bambini e adulti offriranno spunti di riflessione e occasioni di dialogo, promuovendo una cultura dell’accoglienza e della solidarietà.

L’eredità di Alan Kurdi, così, si traduce in un impegno concreto per un futuro più giusto e inclusivo, dove ogni bambino possa vivere in sicurezza e dignità, lontano dalle acque agitate della paura e della disperazione.