Parco Simoni rinasce: fitobonifica e comunità per un’area verde all’avanguardia.

Il Parco Simoni, situato nella zona di Quarto Oggiaro a Milano, si appresta a rinascere grazie a un ambizioso progetto di recupero ambientale che coniuga innovazione scientifica, sostenibilità ecologica e coinvolgimento della comunità.

Con un investimento che supera il milione di euro, l’intervento mira a riqualificare un’area precedentemente adibita a cava di sabbia e ghiaia, successivamente riempita con materiali di riporto contaminati, restituendola alla collettività e salvaguardando la biodiversità locale, inclusi i 590 alberi già presenti.

Lungi dall’opzione tradizionale, che avrebbe comportato escavazioni massive e l’abbattimento di un numero significativo di alberi, generando un impatto logistico considerevole con migliaia di mezzi pesanti in transito, il Comune ha optato per una soluzione all’avanguardia: la fitobonifica.

Questa tecnica naturale impiega specie vegetali e arbustive accuratamente selezionate per la loro capacità di assorbire, stabilizzare e degradare gli inquinanti presenti nel suolo, riducendo progressivamente la concentrazione di contaminanti organici e metalli pesanti.

Il progetto, che interesserà una superficie di 5000 metri quadrati su un totale di oltre 53.000, prevede una prima fase sperimentale di due anni, focalizzata su 12 parcelle pilota.

La scelta delle specie vegetali è dettata da criteri scientifici rigorosi: Viburno, Ligustro e Cornus, solo per citarne alcune, sono particolarmente efficaci nell’assorbimento di metalli pesanti e idrocarburi, elementi chiave per il recupero della salute del suolo.

Questa fase pilota, con il suo approccio metodologico, è cruciale per ottimizzare le tecniche di fitobonifica e adattarle alle specifiche condizioni ambientali del parco.

L’iniziativa rappresenta una pietra miliare nell’approccio alla riqualificazione ambientale urbana a Milano, configurandosi come la prima sperimentazione di bonifica ecologica partecipata della città.

La collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca, che si occuperà del monitoraggio scientifico e della valutazione dei risultati, e il coinvolgimento attivo del Municipio 8, rafforzano l’aspetto di ricerca e sviluppo del progetto.

L’assessora all’Ambiente, Elena Grandi, ha sottolineato come Milano si posizioni all’avanguardia a livello europeo nell’applicazione di queste soluzioni innovative, estendibili, con il tempo, ad altre aree urbane degradate come il Bosco della Goccia alla Bovisa.

La dimensione partecipativa è un elemento distintivo del progetto.

Il Comune intende trasformare la rinascita del Parco Simoni in un percorso condiviso con la comunità locale, coinvolgendo attivamente scuole, famiglie e associazioni attraverso laboratori didattici, incontri formativi e momenti di confronto, creando un legame profondo tra la comunità e il recupero del proprio ambiente.

Questo approccio non solo favorisce la sensibilizzazione ambientale, ma promuove anche un senso di responsabilità collettiva nella tutela del patrimonio naturale urbano.