Pasta e benessere: uno studio rivela il legame con l’umore

Un recente studio condotto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il sostegno del Gruppo Barilla e pubblicato sulla rivista *Food Science e Nutrition*, offre una prospettiva innovativa sul rapporto tra alimentazione e benessere psicologico, focalizzandosi sul ruolo centrale della pasta nella cultura e nell’esperienza emotiva degli italiani. La ricerca, guidata dal Prof. Francesco Pagnini, esperto di psicologia clinica con una solida formazione accademica presso l’Università di Harvard, ha analizzato un campione di 1.532 adulti italiani, offrendo spunti significativi sull’impatto del consumo di pasta sul loro stato d’animo e sulla qualità della vita percepita.I risultati rivelano una profonda simbologia attribuita alla pasta nel tessuto sociale italiano. Ben il 41% dei partecipanti la associa al concetto di famiglia, sottolineando il suo ruolo come elemento aggregante e di trasmissione di valori. Il 21% la lega a emozioni positive, un indicatore della sua capacità di evocare ricordi felici e sensazioni di conforto. E il 10% la descrive come fonte di puro piacere, a testimonianza del suo valore intrinseco come alimento gratificante.L’analisi del campione ha evidenziato una correlazione evidente tra il consumo regolare di pasta e una maggiore sensazione di benessere. Coloro che hanno integrato la pasta nella loro dieta almeno tre volte a settimana hanno manifestato livelli significativamente più alti di sazietà (34%), ma anche di profonda soddisfazione (29%) e di un autentico senso di felicità (10%). Questa correlazione non si limita al mero appagamento fisico, ma si estende a una riduzione percepita dello stress e a un miglioramento generale del benessere psicologico.Il meccanismo biologico alla base di questo effetto positivo è legato alla stimolazione della produzione di serotonina, un neurotrasmettitore fondamentale per la regolazione dell’umore, del sonno e dell’appetito. La serotonina, spesso definita l’ormone della felicità, contribuisce a stabilizzare le emozioni e a promuovere un senso di calma e benessere.Il professor Pagnini sottolinea un aspetto cruciale: la pasta, a differenza di altri alimenti ricchi di carboidrati come riso, pane o pizza, sembra possedere una capacità unica di suscitare intense emozioni positive quando condivisa in un contesto sociale. L’atto stesso di condividere un piatto di pasta, il rituale della preparazione e il piacere di consumarla insieme ad amici e familiari, amplificano esponenzialmente l’effetto positivo sul benessere emotivo. Questa dinamica suggerisce che non è solo l’alimento in sé a generare felicità, ma l’interazione sociale che lo accompagna, creando legami affettivi duraturi e rafforzando il senso di appartenenza. Lo studio evidenzia quindi come la pasta, nel contesto della cultura italiana, vada ben oltre una semplice fonte di nutrimento, ma si trasformi in un potente catalizzatore di gioia e connessione umana.