Perdita di gas a Milano: evacuazione e intervento NBCR

Alle ore 18:00 circa, una significativa perdita di gas ha interrotto la quiete di via Zendrini 20 a Milano, scatenando un intervento coordinato delle autorità e dei soccorritori.

L’evento, presumibilmente causato da una rottura di una conduttura sotterranea durante attività di scavo in corso, ha immediatamente comportato l’evacuazione precauzionale degli abitanti della zona, a garanzia della loro incolumità.

La tempestività della risposta è stata cruciale: il distaccamento dei vigili del fuoco di via Sardegna è stato prontamente affiancato da una squadra specializzata del nucleo NBCR (Nucleo Bonifiche Chimiche, Biologiche e Radiologiche).

L’intervento del nucleo NBCR, sottolinea l’importanza di affrontare situazioni potenzialmente complesse, valutando non solo la presenza di gas infiammabile, ma anche possibili contaminazioni ambientali associate.

La loro presenza ha permesso un’analisi approfondita e mirata, escludendo rischi secondari e fornendo dati essenziali per la gestione dell’emergenza.

Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti o intossicati, evidenziando l’efficacia dei protocolli di sicurezza e la prontezza dei soccorritori.

Dopo le operazioni di ripristino della conduttura e le successive verifiche, condotte congiuntamente dai vigili del fuoco e dai tecnici di UNAReti – la società che gestisce la rete di distribuzione del gas – è stata autorizzata la graduale ripresa delle attività quotidiane.

UNAReti, con la sua expertise, ha garantito che le condizioni fossero nuovamente sicure per la popolazione.

Oltre al 118, presente per prestare soccorso medico qualora necessario, la polizia locale ha supportato le operazioni, regolando il traffico e assicurando l’ordine pubblico.

L’evento riafferma la necessità di una pianificazione meticolosa e di un coordinamento perfetto in lavori di infrastrutture, soprattutto in aree densamente popolate, per minimizzare il rischio di incidenti e proteggere la comunità.

La velocità di risposta e la precisione delle analisi hanno contribuito a risolvere la situazione in modo rapido ed efficiente, limitando i disagi per i residenti.