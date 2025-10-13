Picchio Nero Morto: Allarme Bracconaggio in Lombardia

La recente scomparsa di un picchio nero, un uccello di straordinaria rarità, a causa di ferite da pallini di caccia, ha riacceso l’allarme sulla persistenza del bracconaggio in Lombardia, in particolare nelle province di Brescia e Bergamo.

Il ritrovamento, gestito dalla Polizia Provinciale e affidato alle cure del Centro Recupero Animali Selvatici Wwf di Valpredina, testimonia una realtà drammatica che si ripete con frequenza preoccupante, contraddicendo ogni tentativo di conciliare attività venatoria e tutela della biodiversità.

Questo tragico evento non è un caso isolato, ma il sigillo di una stagione venatoria segnata da un aumento dei ferimenti di specie protette e dal sequestro di volatili detenuti illegalmente.

Il Wwf denuncia una spirale di violenza contro la fauna selvatica che si alimenta di una connivenza tacita, se non di una vera e propria complicità, tra pratiche venatorie apparentemente regolari e atti di bracconaggio, spesso commessi con spietata disinvoltura.

La retorica difensiva che separa nettamente caccia e bracconaggio si rivela sempre più fragile di fronte a statistiche inequivocabili.

I dati lombardi, infatti, evidenziano una correlazione disturbante tra l’esercizio della caccia legale e la diffusione di attività illecite, suggerendo un’incapacità strutturale di distinguere tra un utilizzo sostenibile delle risorse naturali e un saccheggio indiscriminato.

La questione sollevata dal Wwf non si limita a una critica alle pratiche venatorie, ma si estende a una valutazione critica delle politiche regionali, accusate di non aver saputo intercettare e contrastare efficacemente i fenomeni di illegalità.

La responsabilità politica, dunque, diventa un elemento cruciale nell’analisi di una situazione che richiede un cambio di passo, un ripensamento delle regole e un rafforzamento dei controlli.

È necessario superare la logica del “lavarsi le mani”, che permette di giustificare l’illegalità con la distinzione formale tra caccia e bracconaggio.

Il Wwf sollecita un’azione concreta e coordinata che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine, associazioni venatorie e comunità scientifica, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto per la natura e di garantire la protezione della biodiversità, preservando il patrimonio faunistico lombardo per le future generazioni.

La morte del picchio nero è un campanello d’allarme che non può essere ignorato.