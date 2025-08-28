Pioggia incessante a Milano: allerta arancione e gialla

Una coltre di pioggia incessante avvolge Milano da oltre dodici ore, una persistenza atmosferica che ha trasformato il volto della città in un acquarello grigio e malinconico.

Previsioni meteo pessimistiche, verificate dalla realtà, indicano una prosecuzione del maltempo per l’intera giornata, con intensità variabile ma costante.

L’allerta, a due colori, segna un quadro di potenziale pericolo: arancione per il rischio idrogeologico, che denota una vulnerabilità accentuata del territorio, e gialla per l’incertezza e la probabilità di rovesci e temporali intensi.

L’evento atmosferico trova la sua genesi in un’ampia perturbazione di origine atlantica, un sistema di bassa pressione che ha percorso la Francia e si sta ora riversando sul nord Italia, alimentato da correnti umide provenienti dall’Oceano Atlantico.

Questa perturbazione, caratterizzata da una notevole energia cinetica e termica, sta generando precipitazioni prolungate e diffuse, con particolare impatto sulle aree pianeggianti e sulle valli fluviali.

La chiusura dei parchi pubblici è una misura precauzionale dettata dalla necessità di salvaguardare l’incolumità dei cittadini, data la potenziale caduta di rami e la difficoltà di gestione in caso di emergenza.

Il monitoraggio dei corsi d’acqua Seveso e Lambro è costantemente in corso, poiché il volume d’acqua in discesa, accumulato dalle piogge, sta rapidamente innalzando i livelli idrici, aumentando significativamente il rischio di esondazioni.

La possibilità di evacuazioni, sebbene sperata non necessaria, rimane una possibilità concreta, e le autorità sono pronte a intervenire in caso di necessità.

Il Comune, con un comunicato ufficiale, ha sollecitato la popolazione ad adottare comportamenti prudenti e responsabili.

L’invito a evitare aree esposte come sotto alberi ad alto fusto, strutture precarie come impalcature e dehors, e a proteggere elementi sporgenti dai balconi – vasi, piante, piccoli oggetti – mira a minimizzare i rischi per l’incolumità personale e a prevenire danni alla proprietà privata.

Questa ondata di maltempo non è solo un evento meteorologico transitorio, ma evidenzia una crescente vulnerabilità del territorio italiano, esacerbata dai cambiamenti climatici.

L’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi estremi richiede un ripensamento delle politiche di gestione del rischio idrogeologico, con investimenti mirati alla manutenzione del territorio, alla riqualificazione urbana e alla sensibilizzazione della popolazione.

La resilienza delle comunità locali, la capacità di adattamento e la collaborazione tra istituzioni e cittadini saranno cruciali per affrontare le sfide future e per mitigare gli impatti di eventi meteorologici sempre più complessi e imprevedibili.