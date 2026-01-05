Polfer Milano: Arresti per alcol e droga sui treni

Nel corso di un’intensificata attività di controllo del territorio, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria di Milano hanno operato due distinti interventi, evidenziando la crescente complessità delle sfide che quotidianamente la Polizia di Stato affronta nel garantire la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico.

Il primo episodio, verificatosi a bordo di un treno in arrivo da Malpensa, ha visto il personale di Polfer rispondere a un allarme diramato dal capotreno, il quale segnalava un comportamento a dir poco allarmante da parte di un passeggero nei confronti della sua compagna.

L’intervento degli agenti ha permesso di identificare un uomo di 35 anni, manifestante evidenti segni di alterazione psicofisica derivanti da un consumo eccessivo di alcol.

Il soggetto, in stato di agitazione, ha opposto resistenza all’atto dell’identificazione e all’accompagnamento in questura, rendendo necessario l’utilizzo della forza e culminando con l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio sottolinea la necessità di una vigilanza costante e di una pronta risposta alle segnalazioni di comportamenti aggressivi e violenti, soprattutto in contesti di affollamento e potenziale vulnerabilità.

Parallelamente, un’operazione di controllo a campione ha portato all’arresto di un cittadino svizzero di 21 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, sottoposto a perquisizione, è risultato in possesso di una quantità significativa di ketamina – 35 grammi – unita a un arsenale di elementi che ne confermano il ruolo di distributore.

La presenza di un coltello a serramanico, un ingente ammontare di denaro contante (505 euro, presumibilmente provento dell’attività illecita) e due dispositivi mobili, unitamente a un biglietto con annotazioni che recavano nomi e numeri di telefono riconducibili a possibili acquirenti, costituiscono elementi di prova inequivocabili.

L’arresto evidenzia l’impegno costante della Polizia di Stato nella lotta al traffico di droga, anche attraverso il controllo dei flussi di persone e merci che transitano sulle linee ferroviarie, un’arteria cruciale per i movimenti criminali.

La professionalità e l’attenzione dei poliziotti hanno permesso di sottrarre alla circolazione una sostanza pericolosa e di disarticolare un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti.