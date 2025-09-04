Pontoglio: Operai in protesta, rischio tragedia in cantiere.

Una mattinata di profondo disagio ha interrotto la quiete di Pontoglio (Brescia), con un gesto estremo che ha portato alla chiusura di una porzione di via Industria e mobilitato le forze dell’ordine e i soccorsi.

Quattro operai, impiegati in un cantiere edile da una ditta appaltatrice, hanno manifestato in maniera drammatica la loro frustrazione per il mancato versamento degli stipendi, un problema che li ha spinti al limite della disperazione.

La protesta si è configurata come un atto di estrema gravità: gli uomini, in una dimostrazione di rabbia e profondo senso di abbandono, si sono arroccati su un ponteggio, minacciando azioni che avrebbero potuto avere conseguenze tragiche.

Tra questi gesti di protesta, uno dei lavoratori, in un momento di forte tensione emotiva, ha versato del liquido infiammabile su se stesso, generando un clima di paura e incertezza tra i presenti.

Immediatamente, l’area è stata isolata con transenne, interrompendo il normale flusso della circolazione stradale.

Un dispositivo di soccorso coordinato è stato attivato, con l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, delle ambulanze e dei carabinieri della compagnia di Chiari.

La gravità della situazione ha richiesto la presenza sul campo anche del sindaco Alessandro Pozzi, che, in sinergia con le forze dell’ordine, sta conducendo un’intensa attività di mediazione.

Il capo squadra, sceso a fatica dall’impalcatura, è ora il principale interlocutore con le autorità, nel tentativo di stemperare la tensione e trovare una soluzione che eviti ulteriori escalation.

La vicenda solleva questioni cruciali relative alla tutela dei diritti dei lavoratori, alla responsabilità delle imprese appaltatrici e alla necessità di garantire condizioni di lavoro dignitose e nel rispetto della legge.

L’episodio evidenzia, inoltre, come la precarietà economica e la mancanza di sicurezza professionale possano spingere individui a gesti disperati, con ripercussioni non solo sulla loro vita, ma anche sulla sicurezza della comunità.

La speranza è che questa situazione possa essere risolta pacificamente, e che simili episodi non si ripetano, con un rafforzamento dei controlli e una maggiore attenzione alle esigenze dei lavoratori.