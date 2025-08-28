Post Malone I-Days: Sequestrata merce contraffatta, tre denunce.

L’epilogo dei I-Days, con l’esibizione del celebre cantautore e rapper Post Malone all’Ippodromo SNAI, si è concluso con un’operazione di contrasto all’abusivismo commerciale che ha visto coinvolta la Polizia Locale.

Le attività di controllo, protrattesi nell’immediatezza dell’evento, hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di merchandise contraffatto e non autorizzato, evidenziando un fenomeno di illegalità diffusa che aggredisce il mercato dell’intrattenimento e i diritti d’autore.

L’azione delle forze dell’ordine, mirata a tutelare le licenze ufficiali e a prevenire la commercializzazione di prodotti non conformi, ha portato alla denuncia di tre cittadini italiani per il reato di vendita abusiva di materiale contraffatto.

L’ammontare della merce sequestrata, comprensivo di sciarpe, bandane e bandiere raffiguranti il logo e le immagini distintive del cantante americano, ha superato le trecento unità.

Il fenomeno, tuttavia, non si è limitato a un’attività di vendita occasionale.

Al termine del concerto, ulteriori indagini hanno portato all’individuazione di un ulteriore cittadino italiano sospettato di commercio illegale, suggerendo una rete di distribuzione più strutturata e organizzata.

Il culmine dell’operazione si è concretizzato con il rinvenimento, all’interno di un’autovettura, un impressionante quantitativo di merchandise contraffatto, che ha portato a un ulteriore sequestro di oltre millecinquecento pezzi, tra sciarpe, bandane e bandiere.

La discrezione nell’occultamento della merce indica un tentativo deliberato di eludere i controlli e di massimizzare i profitti illeciti.

Questo episodio solleva interrogativi sulla complessità del contrasto all’abusivismo commerciale in contesti di eventi di grande richiamo, dove l’elevata domanda di prodotti legati all’artista alimenta un mercato nero spesso gestito da organizzazioni criminali.

La tutela del diritto d’autore, la salvaguardia dell’immagine dell’artista e la garanzia di un mercato trasparente ed equo richiedono un’azione coordinata tra forze dell’ordine, titolari dei diritti e organizzatori di eventi, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e di scoraggiare comportamenti illegali che danneggiano l’intera filiera dell’intrattenimento.

L’operazione sottolinea la necessità di una vigilanza costante e di strategie di prevenzione sempre più efficaci per contrastare un fenomeno che si presenta come una sfida complessa e in continua evoluzione.