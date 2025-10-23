cityfood
cityeventi
giovedì 23 Ottobre 2025
Milano Cronaca

Poste Italiane: Sindacati denunciano condizioni di lavoro insostenibili

milano
milano

La crescente preoccupazione per le condizioni di lavoro all’interno di Poste Italiane si materializza in un’accusa formale da parte delle segreterie regionali di Slc-Cgil e Uilposte, che descrivono uno scenario lavorativo in rapida e insostenibile deterioramento.

La denuncia non si limita a una semplice elencazione di problematiche, ma traccia un quadro complesso di un sistema sotto pressione, dove il benessere del personale e la qualità del servizio pubblico risentono pesantemente di scelte gestionali discutibili.

L’emergenza, come la definiscono i sindacati, affonda le radici in una cronica carenza di personale, un deficit strutturale che costringe i dipendenti a una sovrapposizione di mansioni, annullando la specializzazione e aumentando esponenzialmente il rischio di errori e rallentamenti.
Questa polivalenza forzata, unita a turni estenuanti e a una rigida organizzazione del lavoro, genera un clima di stress generalizzato, predisponendo il personale al burnout e compromettendo la loro salute fisica e psicologica.
Il risultato è una spirale negativa: la diminuzione della produttività individuale si riflette in un servizio meno efficiente, frustrando sia i dipendenti che i cittadini.

Oltre alla carenza organica, i sindacati denunciano un modello contrattuale precario e flessibile, eccessivamente dipendente da contratti a termine.

Questa forma di impiego, priva di stabilità e prospettive di crescita professionale, alimenta l’insicurezza e scoraggia l’impegno a lungo termine, erodendo la qualità del capitale umano.
L’uso pervasivo del lavoro straordinario, spesso non retribuito e imposto con tattiche di pressione, aggrava ulteriormente la situazione, alimentando un senso di sfruttamento e svalutazione del lavoro.

Le promesse, reiterate ma mai mantenute, di assunzioni a tempo indeterminato rappresentano un ulteriore elemento di demotivazione e risentimento.

La sicurezza sul lavoro emerge come un altro punto critico.

La carenza di personale e la disorganizzazione interna comportano un aumento dei movimenti e delle percorrenze, esponendo i dipendenti a rischi crescenti e a un aumento degli incidenti e degli infortuni.

Questa situazione, lungi dall’essere un incidente isolato, appare come una conseguenza diretta di scelte gestionali che privilegiano l’efficienza a breve termine a scapito della sicurezza dei lavoratori.
Il clima all’interno degli Uffici Postali è descritto come vessatorio, particolarmente per il personale commerciale, oggetto di pressioni continue e irragionevoli per il raggiungimento di obiettivi di vendita.

Questa pressione si manifesta attraverso riunioni fuori orario, minacce velate e richiami continui, configurando un comportamento inaccettabile che viola la dignità lavorativa e crea un ambiente di lavoro ostile.

L’azione sindacale si pone come obiettivo la tutela della salute e del benessere del personale, la garanzia di un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso, e la richiesta di un cambio di paradigma gestionale che metta al centro il rispetto dei diritti dei lavoratori e la qualità del servizio pubblico.
La rivendicazione non è solo una questione salariale, ma un appello a un modello di sviluppo sostenibile che riconosca il valore del lavoro e promuova il benessere della comunità.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap