Propaganda d’odio online: indagine su un minorenne a Como

Un’indagine complessa e allarmante ha portato alla luce una rete di propaganda d’odio online, orchestrata da un diciassettenne residente nella provincia di Como, con ripercussioni preoccupanti sul tessuto sociale e sulla sicurezza nazionale. Il giovane è ora indagato per aver creato e gestito un gruppo sui social media volto a diffondere messaggi xenofobi, omofobi e antisemiti, con l’obiettivo di reclutare minori vulnerabili. Le autorità hanno imposto un divieto temporaneo di accesso alla rete per il ragazzo, come misura precauzionale.L’operazione investigativa, condotta congiuntamente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, dalla Sezione Antiterrorismo Destra della DIGOS di Milano e Como, e con il supporto cruciale della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno – è nata da un attento monitoraggio degli ambienti online estrema-destra e suprematisti. Questa attività di intelligence ha rivelato l’esistenza di un gruppo di matrice apertamente fascista e con espliciti riferimenti ideologici al nazismo, caratterizzato da una strategia di propaganda mirata a incitare all’odio razziale e a promuovere l’apologia della Shoah, un crimine inequivocabilmente condannabile.Le indagini hanno svelato come il diciassettenne abbia costruito una ramificazione di gruppi, canali e pagine, distribuiti su diverse piattaforme social, per massimizzare la diffusione dei contenuti e ampliare la base di adepti. Questa architettura digitale, apparentemente aperta a tutti, si è rivelata un efficace strumento di radicalizzazione e di reclutamento di giovani, spesso in età scolare, esposti a un’ideologia basata sull’intolleranza e la discriminazione.L’aspetto più inquietante emerso dalle indagini riguarda la pianificazione di “spedizioni punitive”, suggerite all’interno del gruppo, dimostrando un’intenzione di tradurre l’odio verbale in azioni concrete, con potenziali conseguenze gravissime per la sicurezza pubblica. La perquisizione di ulteriori due minorenni, uno in Lombardia e uno in Friuli-Venezia Giulia, ha ulteriormente ampliato l’ambito dell’indagine, con il secondo individuato come elemento attivo nella rete di propaganda e possibile coinvolgimento nella pianificazione delle azioni violente.L’episodio solleva interrogativi cruciali sul ruolo dei social media nella diffusione di ideologie estremiste e sulla necessità di strategie più efficaci per contrastare la radicalizzazione online, soprattutto tra i giovani. La vicenda evidenzia la crescente preoccupazione per la normalizzazione dell’odio online e la potenziale transizione verso comportamenti violenti, richiedendo un’azione coordinata tra forze dell’ordine, istituzioni scolastiche e piattaforme digitali per proteggere la società e promuovere i valori della tolleranza, del rispetto e dell’inclusione. L’indagine è ancora in corso, e si prefigge di accertare la piena estensione della rete e di identificare tutti i soggetti coinvolti in questa pericolosa attività.